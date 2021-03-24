История об алхимике, который умел летать

История населена безумными учеными и изобретателями. О них рассказывали всевозможные причудливые сказки и легенды, зачастую основанные на правдивых событиях, но похороненных в глубине веков.

В истории человечества есть бесчисленное множество странных фигур, подобных герою этой статьи, и их странные свершения вызывают недоумение по сей день. Здесь мы рассмотрим самопровозглашенного алхимика 16-го века, который помимо утверждения, что может создавать золото из ничего, также заявлял о своей способности летать с помощью "волшебных крыльев".

Звали этого человека Джон Дамиан де Фалькуис (он же Джованни Фалькуччи), он родился в Италии в 15 веке нашей эры, но почти всю жизнь провел при дворе короля Шотландии Якова IV. Там ему дали прозвище "Французская пиявка", которое прочно прилипло к нему как та самая пиявка. Оно может показаться оскорбительным, однако пиявками в ту эпоху в Шотландии также называли врачей (за их любовь к лечению пиявками).

Когда Фалькуис впервые приехал в Шотландию и появился в деревне округа Стерлинг, он был просто нищим бродягой-знахарем, у которого с собой был только небольшой узелок с пожитками. Однако он вскоре показал себя как умелый лекарь, а обладая врожденным обаянием и хорошо подвешенным языком, быстро расположил к себе местных жителей.

В какой-то момент Фалькуис понял, что быть деревенским лекарем не самая прибыльная карьера и отправился в Эдинбург, где стал пытаться попасть ко двору короля. Когда ему это каким-то чудом удалось, он начал умело расписывать Якову IV свои невероятные таланты, описав себя не только как великого врача, но и как великолепного алхимика.

Фалькуис заявил, что если ему дадут лабораторию и необходимые инструменты, то он сможет производить золото для нужд королевской казны в любых количествах и сделает Якова IV настолько богатым, насколько тот сам видит себя таким в своих мечтах. А заодно излечит все его недуги.

Нетрудно понять, что Яков IV тут же принял хитрого итальянца к себе на службу и тут же отдал приказ оборудовать для него в замке Стерлинг и замке Холируд в Эдинбурге специальные помещения с большими алхимическими печами.

Когда все было построено, Фалькуис приступил к созданию ключевого элемента для своих алхимических задач – вещества под названием "квинта эссентиа" (quinta essentia) – некое пятое вещество природы, которое иначе называется эфиром.

В ту эпоху алхимики называли эфиром некий загадочный материал, который пронизывает всю известную вселенную, оказывая всевозможные эффекты на мир природы и правила реальности. Считалось, что только добыв это вещество, алхимик сможет обладать силой, которая позволит ему превращать свинец в золото и создать Философский камень – Святой Грааль всех средневековых алхимиков.

Филькуис с энтузиазмом начал работу по "добыче" эфира и регулярно заверял короля, что успешно продвигается в этом направлении. Яков IV в свою очередь регулярно давал ему большие суммы на продолжение работы и даже назначил Филькуиса аббатом Тонгленда.

Шли месяцы, годы, но золота от Фалькуиса король так и не получал и его доверие начало падать, он перестал давать алхимику деньги и тот начал думать над тем, как ему вернуть расположение короля. И придумал для этого очень странную вещь.

В 1507 году Фалькуис пришел к Якову IV и заявил ему, что он добился значительного прогресса в своих изысканиях и обрел способность летать по воздуху как птица с помощью двух больших "волшебных крыльев". И что он может это доказать, пролетев по воздуху от замка Стерлинг аж до Франции.

Заявление алхимика наделало много шуму при дворе и когда настал день первого полета, во дворе замка Стерлинг собралась огромная толпа народу.

Вскоре Фалькуис появился на крыше замка, обряженный в странный механизм, который представлял из себя два непонятно как прикрепленных к телу огромных крыла. Фалькуис заявил, что эти крылья созданы из птичьих перьев и пропитаны особым алхимическим составом. И созданы они якобы по проектам самого Леонардо да Винчи.

Фалькуис говорил очень уверенно, расхаживая во время своего рассказа по крыше, и толпа следила за ним с раскрытыми ртами. Потом алхимик закончил и начал подниматься на вершину самой высокой башни.

Что было дальше, дошло до нас в основном в виде саркастичной поэмы королевского поэта Уильяма Данбара под названием "О фальшивом аббате Тонгленда, который упал в болото, летя в Турцию", а также в виде рассказа священника Джона Лесли, родившегося в 1527 году (то есть он не был непосредственным очевидцем).

Согласно этим источникам, Фалькуис взмахнул крыльями, стоя на вершине башни, и полетел. Правда не вверх, а вниз, упав с позором в большую мусорную кучу и сломав себе бедренную кость. Алхимик тут же заявил, что его неудача была вызвана неправильными перьями, якобы он вместо орлиных взял куриные. Однако это не помогло и народ высмеял его, дав прозвище "Человек-птица из замка Стерлинг". После чего Фалькуис якобы канул куда-то небытие из-за немилости короля.

Все это выглядит довольно правдоподобно, однако есть исторический факт, что Фалькуис благополучно прожил и проработал в замке Стерлинг до 1513 года, а когда уехал оттуда, то получил от короля очень щедрое вознаграждение и крупную пенсию. Это заставляет думать, что все было совсем не так как гласила поэма Данбара и рассказ Лесли.

Дело в том, что в более поздние времена Чарльз Маккин, профессор истории архитектуры Шотландии, изучал планировку местности в районе замка Стерлинг, наткнулся на истории про "крылатого алхимика" и в итоге пришел к выводу, что рассказы о его полном фиаско были не более чем тщательно устроенным поклёпом со стороны некоторых прижизненных врагов Фалькуиса, к которым в том числе относился и поэт Уильям Данбар. Данбар очень злился на Фалькуиса из-за того, что тот занял его место придворного любимчика и сильно ревновал его к королю.

"Судя по всему, чтобы получить наилучший подъем в своем долгом путешествии, Дамиан решил лететь с западной стороны самой высокой точки крепостных валов. Согласно Данбару, он тут же приземлился в мусорную кучу и сломал себе бедренную кость, после чего его высмеяли.

Однако любой, кто посмотрел бы на западный парапет замка Стерлинг, понял бы, что кто-то, упав со скалы в этом месте, не имеет ни малейшего шанса выжить. Кроме того, внизу росли королевские сады.

Хотя точный маршрут перемещения Фалькуиса между замком и садами остается неясным, здесь просто не было места для большой кучи мусора. С другой стороны, план города 1702 года указывает на ближайшую кучу мусора в полумиле от нынешней Художественной галереи Смита.

Если эта была та самая куча, в которую приземлился Фалькуис то, вывод один: крылья его сработали. Он конечно не долетел до Франции, однако пролетел достаточно значительное расстояние".

По мнению Маккина устройство с крыльями Фалькуиса действительно работало и по факту получается, что это было удивительное новаторское достижение в ту эпоху, которое намного опередило первые опыты планерного полета Отто Лилиенталя, случившиеся в 1891 году.

Что произошло на самом деле, мы наверное уже так и не узнаем. Джон Дамиан де Фалькуис по части алхимии с большой долей вероятности был просто шарлатаном, но может быть он и в самом деле создал работающий планер по чертежам да Винчи.