Инопланетяне похитили ирландца и сообщили ему что гигантский астероид уничтожит человечество

Джерри Бэттлс был похищен инопланетянами, которые сообщили ему, что наблюдают за человечеством тысячи лет и очень разочарованы тем, что мы за все это время достигли успеха только в глобальных войнах и лжи собственному виду.

Плотник на пенсии Джерри Бэттлс, (61 год), из Палласкенри, штат Лимерик, утверждает, что шел домой, когда на него напали настоящие инопланетяне.

«Я был всего в нескольких минутах от дома. Была ясная сухая ночь. Вы могли бы прочитать книгу при свете Луны, но меня привлек не свет звезд или Луны, а яркий белый свет, исходящий с неба.

Свет приближался, а затем я вдруг очутился на борту космического корабля с примерно 40 другими людьми — все были парализованы, стояли неподвижно, как статуи.

Все они были мужчинами разных возрастов, все стояли плечом к плечу, как манекены. Я помню одного мужчину рядом со мной в пальто и шляпе в стиле Коломбо. Мы все были парализованы, я мог только двигать глазами, поэтому мало что видел.

Следующее, что я помню, я попал в другую комнату побольше с обзорной площадкой на 360 градусов. Именно тогда я увидел инопланетянина.

Я не могу сказать, насколько он был большим и были ли у него руки или ноги, все, что я помню, это его большая коническая голова и его красивые огромные глаза. Они были угольно-черными, почти как зеркала.

Он поговорил со мной через телепатию и сказал:« Вы не напуганы, как другие».

«Нет. А, что должен?» — спросил Джерри.

Затем инопланетянин спросил его о том, что он хотел бы увидеть.

«Северный полюс», — последовал его мгновенный ответ.

В мгновение ока они были доставлены к Северному полюсу.

Он признает, что любой, кому он рассказал эту фантастическую историю, думает, что он сумасшедший, и смеется, когда его спрашивают, есть ли у него психические заболевания в истории болезней.

«Нет, совсем нет», — отвечает он.

Он сказал, что те, кто не верит его рассказу, «наивны и имеют слабое воображение».

Прежде чем отпустить его, инопланетянин сообщил ему, что человечество пойдет по тому же пути, что и динозавры, когда гигантский астероид врежется в землю.

Джерри говорит, что инопланетянин сказал ему, что человечество прошло долгий путь, но его время уходит.

«Гигантский астероид уничтожит вашу планету. Астероид приблизится к вашей планете из 35-го квадранта. А, перед этим на планету будут падать крупные метеориты и с каждым годом их будет все больше и больше. Что бы Вы не пытались сделать это не поможет. Ваш вид исчезнет, так-же, как когда-то исчезли динозавры», — сказал инопланетянин.

«Мы на четыре миллиона световых лет более продвинуты, чем вы. Мы наблюдаем за вами тысячелетия. За все это время вы преуспели только в двух вещах — глобальной войне и лжи своему собственному виду».

«Вы должны использовать силу. Будьте единым целым с силой. Обуздайте силу», — посоветовал инопланетянин.

Джерри не испугался, когда столкнулся с инопланетным существом.

Он не помнит, как долго длилось похищение, он просто очнулся недалеко от дома без пальто. В тот момент он вообще ничего не помнил. Позже его пальто, которое он носил той ночью, нашли на крыше областной больницы.

Он сказал: «Я понятия не имею, как оно туда попало. События 26 декабря 2001 года начали возвращаться ко мне только после того, как мне вернули пальто».

Эта история интересна тем, что я постоянно слежу за статистикой количества метеоритов и астероидов, которые входят в плотные слои земной атмосферы, падают на землю или пролетают мимо Земли между нашей планетой и Луной (совсем близко) и начиная с прошлого года, количество метеоритов и астероидов увеличивается ежемесячно в геометрической прогрессии.

По моему мнению, такой резкий скачок количества метеоритов, астероидов и других космических объектов угрожающих нашей планете, может иметь только одну причину — это облако обломков идущее впереди гигантского космического объекта. Вполне возможно — огромного астероида.

Если проанализировать количество и размер метеоритов, которые уже падали на землю за последний месяц, можно с уверенностью сказать, что мы приближаемся к середине облака обломков и теперь метеориты падающие на землю будут все больше и больше по размеру.

В ближайшее время, следует ожидать падения метеорита с последствиями сравнимыми с «Челябинским событием», это станет сигналом того, что метеоритная бомбардировка приняла серьезные масштабы и мы вошли в облако обломков, которые по своему размеру уже способны наносить человечеству серьезный ущерб.

Это будет сигналом того, что теперь с каждым месяцем и годом, мы будем входить во все более плотное облако обломков, где находятся все большие по размеру обломки.

Инопланетянин сказал ирландцу, что гигантский астероид поразит землю через 850 лет — ну и черт с ним, скажете Вы, какое мне дело, что будет через 850 лет!, — и будете не правы.

Я честно говоря вообще сомневаюсь, что через 850 лет от человечества, что-то еще останется, разве что горстка избранных скрывающаяся в бункерах под поверхностью планеты.

Процесс уже начался.

Земля будет подвергаться метеоритной бомбардировке и она уже ей по сути подвергается. Просто пока, метеориты не упали на какой-то крупный город, но чем дальше Земля будет продвигаться в облаке обломков, тем крупнее эти обломки будут по размерам, и тем больше этих обломков, будет падать на поверхность земли.

Судя по последним падениям крупных космических объектов в России и Бразилии, ждать первого «звонка» осталось совсем не долго.