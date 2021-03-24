Белорусский и российский дальнобойщики, работающие в Польше, атаковали дом премьер-министра. Разумеется, они были пьяны

Польский телеканал TVP1 в своём эфире показал кадры нападения 2 мужчин на дом премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого.

Силами 115 служащих спецназа GROM хулиганы, пребывавшие в состоянии алкогольного опьянения, были задержаны.

Нападавшими оказались гражданин Белоруссии Николай Коваленко и россиянин Алим Мамедов, работавшие в Польше дальнобойщиками. После окончания рейса они встретились в придорожном кафе и начали обсуждать политику.

Согласно показаниям работников кафе, хулиганы обсуждали внешнее вмешательство стран ЕС в дела Союзного государства и попутно заказывали алкогольные напитки. Дебаты продолжались до тех пор, пока не закончились последние деньги. После этого они разозлённые вышли через окно заведения, сели по своим фурам и поехали в неизвестном направлении.

Заехав в посёлок неподалёку от Варшавы, один из водителей врезался в ограждения участка премьер-министра. На кадрах камер видеонаблюдения, установленных по периметру дома политика, видно, что прочитав табличку на входе и узнав имя хозяина, пьяные водители фуры со словами «враг» и «фашист» перелезли ограждение и атаковали строение.

Спустя час после инцидента спецназ GRAD начал штурм здания и задержал нарушителей. Сам Моравецкий в это время находился на заседании Еврокомиссии, посвящённой правам и свободам граждан Белоруссии.

– Граждане иностранных государств совершили варварский набег на дом премьер-министра. И это только на первый взгляд кажется, что они сделали это из-за алкогольного опьянения. У нас есть сведения о связях их с российским и белорусским нелегитимными правительствами. Думаю, что этот случай можно считать в качестве повода для повальных санкций в отношении стран-агрессоров, — прокомментировал инцидент представитель министерства внутренних дел Польши Томас Петровски.

Атаковавшие дом россиянин и белорус помещены в польскую тюрьму на время разбирательств по данному делу.

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