Синоптики рассказали о погоде в Москве

Небольшая облачность, местами гололедица и до плюс шести градусов ожидаются в Москве в среду, сообщают синоптики.

Днем температура воздуха в городе составит четыре-шесть градусов тепла, в ночь на четверг она может опуститься до минус пяти градусов, передает ТАСС.

Ветер переменных направлений, 2-7 м/с. Атмосферное давление составит около 751 мм ртутного столба.

В Подмосковье температура будет колебаться в пределах плюс двух – плюс семи градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус восьми градусов.