В ЕП призвали Сербию присоединиться к санкциям против Минска

Евродепутат (ЕП) от Польши Здислав Краснодембский призвал власти Сербии присоединиться к санкциям Евросоюза (ЕС) в отношении официальных лиц Белоруссии, он внес поправку к проекту соответствующей резолюции.

В резолюции указывается, что ЕП приветствует решение Белграда поддержать позицию ЕС относительно президентских выборов в Белоруссии. Однако парламентарии обеспокоены, что Сербия до сих пор не ввела санкции против Минска, передает RT.

«(Европарламент) призывает Сербию повысить уровень поддержки заявлений Верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, озвучиваемых от лица ЕС, а также решений Европейского совета, в том числе касающихся санкций», – звучит текст документа с поправкой.

Кроме того, Краснодембский предложил отметить в резолюции, что внешняя политика Сербии по-прежнему «в значительной мере зависит от сотрудничества с Россией и Китаем».

Ранее Евросоюз продлил на 12 месяцев санкции против 88 представителей руководства и бизнеса Белоруссии.

Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявляла, что ограничительных мер, принятых ЕС, недостаточно для оказания давления на президента страны Александра Лукашенко и его окружение.