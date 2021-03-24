 

«Чувствует себя хорошо»

24.03.2021, 6:26, Разное
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Путин привился от коронавируса.

Президент Владимир Путин сделал прививку от коронавируса. Об этом ТАСС сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

«После прививки Путина завтра ждет полноценный рабочий день», — уточнил представитель Кремля агентству.

О планах привиться от инфекции глава государства сказал накануне. «Вакцинация — дело добровольное. Это личное решение каждого человека. Кстати, я сам намерен сделать это завтра», — заявил он.

После этого пресс-секретарь Путина сообщил, что кадров, на которых запечатлен момент введения вакцины, журналистам не предоставят. По словам Пескова, президент и так много делает для популяризации прививки, и ему не нравится идея вакцинации «под камеры».

Какой конкретно препарат получил россиийский лидер, не уточняется. Кремль делает это сознательно, отмечая, что «все три российские прививки абсолютно надежны и эффективны». По данным президента, более 4,3 миллиона россиян уже получили оба компонента вакцины против COVID-19. Первый компонент препарата получили 6,3 млн жителей страны.

Источник: Новая газета



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