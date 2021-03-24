Стратегическое партнёрство России и Китая уже никто не сможет ограничить

Вне зависимости от каких-либо разногласий в прошлом, сейчас Пекин и Москва стали настоящими стратегическими партнёрами, отделить которых друг от друга невозможно, пишет Global Times. Они не только активно развивают двусторонние отношения, но и плечом к плечу встречают вызовы современного мира. Поэтому для перспектив партнёрства РФ и Китая практически нет границ, подчёркивается в статье.



Reuters

Нынешний визит министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, который в понедельник встретился с членом Госсовета и министром иностранных дел Китая Ван И, можно смело считать «знаменательным» по целому ряду причин, пишет Global Times. Во-первых, это первая после начала коронавирусной пандемии личная встреча между представителями Китая и РФ на высоком уровне. Во-вторых, в этом году исполняется 20 лет со дня подписания Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве между Китаем и Россией. И в-третьих, и Китай, и РФ страдают от напряжённости в отношениях с США, отмечается в статье.

Только что завершились переговоры между высокопоставленными китайскими и американскими дипломатами, проходившие на Аляске. И в этом свете необходимость дальнейшего укрепления своих отношений для РФ и Китая становится всё более актуальной. Это подтверждают и заявления главы МИД РФ во время визита, подчёркивается в статье.

«Для нас КНР — это по-настоящему стратегический партнёр», — заявил в интервью китайским СМИ Лавров. Китай и РФ действительно достойны того, чтобы их называли стратегическими партнёрами, отмечает Global Times. Современные рамки построения китайско-российского стратегического партнёрства начали формироваться в 1990-е годы, и за последние 30 лет на мировой арене и в соотношении сил произошли глубокие изменения. При этом отношения между Китаем и Россией становятся всё более тесными, преодолевая всевозможные потрясения, укрепляется их стратегическая координация. Можно сказать, что их отношения выдержали испытания временем, говорится в статье.

Китайско-российское всестороннее стратегическое партнёрство стало важнейшим дипломатическим и стратегическим ресурсом Китая и России, поддерживая их в противостоянии внешним вызовам, подчёркивает автор. При этом обе стороны ощущают весомые стратегические выгоды. Концепция «общей приверженности делу прочного мира и взаимовыгодному сотрудничеству» между двумя странами уже глубоко укоренилась, поэтому сферы сотрудничества постоянно расширяются, констатирует Global Times.

Несмотря на последствия пандемии в 2020 году, товарооборот между Китаем и Россией уже третий год подряд превышает $100 млрд, при этом Китай уже 11-й год подряд остаётся крупнейшим торговым партнёром России. В 2020 году РФ экспортировала в Китай 83,57 миллионов тонн нефти, оставаясь крупнейшим поставщиком наряду с Саудовской Аравией, которая продала в Китай 84,92 миллионов тонн нефти. Поставки нефти из этих стран повышают энергетическую безопасность Китая, подчёркивается в статье.

Кроме того, Китай является крупнейшим экспортным рынком для российской сельскохозяйственной продукции, чего не было ещё 10 лет назад, отмечает автор. Китай и РФ только что подписали меморандум о взаимопонимании по совместному строительству международной лунной исследовательской станции. Научно-техническое сотрудничество стало новым направлением партнёрства.

«Китайско-российское стратегическое партнёрство стало внутренней движущей силой, которая наряду со стратегической актуальностью, обусловленной международной обстановкой, способствовала развитию отношений двух стран и обеспечила прочную стратегическую стабильность», — пишет Global Times.

По мнению автора, это происходит благодаря тому, что Китай и РФ состоят в исключительно равноправном стратегическом партнёрстве. Это благоприятно для обеих стран, а не ведёт их к отставанию, поясняется в статье. В отличие от различных альянсов Вашингтона, который постоянно доминирует во всех отношениях между США и их союзниками, зачастую принуждая их и навязывая свою волю, в том числе даже втягивая в ненужные войны.

Кроме того, Китай и РФ совместно со странами Центральной Азии создали Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС). Изначально причиной создания ШОС была борьба с терроризмом и необходимость борьбы с экстремизмом, но её функции и масштабы постепенно расширялись в соответствии с реальными потребностями региона, поясняет автор. РФ также активно участвует в сотрудничестве в рамках предложенной Китаем инициативы «Один пояс — один путь», не говоря уже о скоординированных действиях обеих стран в ООН, говорится в статье.

С ростом международного сотрудничества и его эффективности обе страны стали более уверенно расширять свою стратегическую координацию на глобальной арене, подчёркивает автор. По его мнению, у китайско-российского сотрудничества «не существует верхних пределов». Оно помогает обуздать силы, пытающиеся действовать агрессивно в отношении Китая и России, говорится в статье: «И Китай, и РФ являются сильными державами, их всестороннее стратегическое партнёрство в рамках координации для новой эры исключает любую возможность их военного разгрома внешними силами».

Несмотря на отдельные разногласия и наследие прошлого, нынешнее стратегическое партнёрство между Пекином и Москвой, сформировавшееся за последние три десятилетия, не является временным или хрупким, подчёркивает автор. Между этими странами давно урегулированы все территориальные вопросы, что обеспечивает основные условия для долгосрочного добрососедства и дружбы.

«Запад никогда по-настоящему не принимал Россию. Эта страна слишком велика, чтобы Запад мог с ней справиться, и она больше не питает иллюзий в отношении интеграции с Западом. Национальные интересы РФ требуют многополярного мира, где РФ сама является одним из полюсов. Это полностью соответствует устремлениям Китая, но существенно расходится с тем, на что возлагают надежды США», — пишет Global Times.

Вне зависимости от прошлых проблем, Пекин и Москва теперь стали настоящими стратегическими партнёрами, отделить которых друг от друга невозможно, говорится в статье. Обе страны не только активно поддерживают и развивают свои взаимоотношения, но и плечом к плечу встречают внешние вызовы. «Это является неизбежным выбором двух стран и их народов в XXI веке, и именно этого ждёт мир от этих двух великих держав», — заключает Global Times.