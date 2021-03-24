YouTube получит новые коммерческие функции

В популярном сервисе YouTube появятся функции, которые наверняка понравятся как продавцам, так и покупателям в интернет-магазинах. В частности, платформа сможет автоматически определять товары и перенаправлят пользователя на страницы, с которых их продают.

Новую функцию все еще тестируют, но она вскоре должна быть представлена разработчиком. Ее название: «Продукты в этом видео». Программа автоматически определяет товары, которые демонстрируют на видеокартах и позволяет перейти по ссылкам.

Как стало известно, данная функция уже доступна для ограниченного количества пользователей в Соединенных Штатах. Как именно это будет работать, представители компании обещают пояснить позже.