Nokia выпустит новый смартфон за 89 евро

Рынок ожидает выхода новой модели смартфона Nokia C20, который, по предварительным данным, получит базовую цену 89 евро. По информации, появившейся в сети, презентация данного гаджета должна состояться 8 апреля.

Также производитель покажет в этот день ряд других новых разработок. Однако модель С20, судя по всему, будет в центре внимания.

По низкой стоимости можно догадаться, что речь идет о смартфоне начального уровня. На сегодня известно, что объем оперативной памяти в нем составит всего 1 Гб, а основной – только 16 Гб. Работу обеспечит операционная система Android 11 Go, созданная специально для таких маломощных устройств. Более подробную информацию получим уже через несколько недель.