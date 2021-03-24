 

Nokia выпустит новый смартфон за 89 евро

24.03.2021, 6:18, Новости дня
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Рынок ожидает выхода новой модели смартфона Nokia C20, который, по предварительным данным, получит базовую цену 89 евро. По информации, появившейся в сети, презентация данного гаджета должна состояться 8 апреля.

Также производитель покажет в этот день ряд других новых разработок. Однако модель С20, судя по всему, будет в центре внимания.

По низкой стоимости можно догадаться, что речь идет о смартфоне начального уровня. На сегодня известно, что объем оперативной памяти в нем составит всего 1 Гб, а основной – только 16 Гб. Работу обеспечит операционная система Android 11 Go, созданная специально для таких маломощных устройств. Более подробную информацию получим уже через несколько недель.



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