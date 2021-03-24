“Республика ШКИД”: непростая судьба культового фильма о беспризорниках

Повесть, написанная в 1926 году, во многом автобиографична для создателей, которые сами воспитывались в Школе-коммуне для трудновоспитуемых подростков им. Ф. М. Достоевского. Авторы воспроизвели и себя самих: Георгий Белых фигурирует в произведении под фамилией Черных, а Еремеев — Ленька Пантелеев. Это имя и стало литературным псевдонимом автора.

Идея экранизировать “Республику ШКИД” пришла в голову как раз Пантелееву. Фильм решили выпустить к полувековому юбилею Октябрьской революции и 40-летию написания книги. Литератор сам сел за написание сценария, но в Госкино его версию отвергли. Тогда за дело взялся его ассистент Геннадий Полока, который ко всему прочему имел и режиссерское образование. Впоследствии ему доверили и съемки ленты.

Главную роль в картине “Республика ШКИД” исполнил настоящий беспризорник Артур Исаев. На площадку мальчика привозили под конвоем, но это того стоило: воссозданный им на экране образ невероятно правдоподобен. В целом для достижения максимального эффекта к работе над фильмом привлекли большое количество настоящих беспризорников, которых собрали по всем советским приемникам-распределителям, интернатам и детским домам.

Естественно, не обходилось без эксцессов. Например, однажды дети стащили со съемочной площадки муляж пистолета и ограбили с ним магазин. В другой раз юные актеры перерезали главный провод электрощита на “Ленфильме”, и в итоге на киностудии встало производство сразу 16 картин.

“Взрослые” главные роли достались признанным советским актерам. Директора исправительной колонии для несовершеннолетних (Викниксора) сыграл Сергей Юрский. Появился в “Республике ШКИД” и популярный в то время Павел Луспекаев. На роль супруги директора пробовалась Виа Артмане, но в итоге роль досталась жене режиссера Юлии Бурыгиной.

Фильм Полоки сразу завоевал популярность, но Пантелеев был разочарован. “Жизнь Шкиды на экране выглядит беднее и грубее, чем она была на самом деле”, – заявил после премьеры писатель.

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