Экс-следователь рассказал о надзоре за «скопинским маньяком»

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24.03.2021, 5:46, Новости дня
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«Скопинский маньяк» Виктор Мохов, который после наказания за похищение и изнасилование стал давать интервью СМИ, находится под постоянным надзором полиции, его контролируют, рассказал бывший следователь, участвовавший в расследовании его дела.

«Он выходит в магазин – за ним полицейский идет, постоянно возле его дома дежурит машина. Он не имеет права уходить далеко, постоянно должен отмечаться, постоянно его контролируют», – рассказал старший советник юстиции, бывший следователь по особо важным делам прокуратуры Рязанской области, участвовавший в расследовании дела Мохова, Дмитрий Плоткин, передает ТАСС.

Он добавил, что Мохов рад общению с журналистами, потому что «его пиарят, а он и доволен».

Во вторник председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил следственному управлению по Рязанской области организовать процессуальную проверку после интервью «скопинского маньяка» Виктора Мохова телеведущей Ксении Собчак.

Ранее российские журналисты и блогеры раскритиковали решение телеведущей Ксении Собчак взять интервью у «скопинского маньяка» Виктора Мохова, заявив, что она опошлила и без того жуткую историю, а также призвав к блокировке фильма на YouTube.

Депутат Госдумы Оксана Пушкина написала запросы во ФСИН и Генпрокуратуру после заявлений «скопинского маньяка» о желании помочь его жертве «зачать детей». Пушкина заявила, что брать интервью с освободившимся из тюрьмы маньяком недопустимо, также недопустимо «делать из него героя».

Одна из жертв Мохова в этом интервью заявила, что преступник изнасиловал ее вместе с другим мужчиной около 900 раз. Мохов в интервью также порассуждал о любви и пошутил об одной из своих жертв.

70-летнего «скопинского маньяка» Виктора Мохова, отбывшего целиком назначенный ему почти 17-летний срок за похищение и изнасилование двух несовершеннолетних девушек, выпустили на свободу в начале марта. В МВД пояснили, что мужчина в течение шести лет будет находиться под административным надзором полиции. При этом сообщалось, что сразу после освобождения Мохов нарушил условия административного надзора и якобы поехал в Москву для участия в ток-шоу. Впрочем, федеральные каналы опровергли участие «скопинского маньяка» в своих шоу.



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