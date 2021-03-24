 

Блокнот и ручка оказались эффективнее гаджетов для запоминания информации

24.03.2021, 5:02, Разное
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В новом исследовании, в котором участвовали 48 студентов и выпускников японских университетов, ученые оценивали активность мозга во время письма на бумаге и на планшете. Добровольцы читали диалог между вымышленными персонажами о своих делах в ближайшем будущем, после чего записывали их планы в виде графиков. Авторы исследования попросили воспроизвести услышанное в своих записях максимально точно. Одна группа участников использовала блокнот с ручкой, вторая — электронный планшет и стилус, в третьей записи велись в смартфоне.

Через час участникам задали несколько уточняющих вопросов о том, насколько хорошо они запомнили обсуждения вымышленных персонажей. После этого добровольцев обследовали с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (фМРТ), которая измеряет активность в различных частях мозга через изменения кровотока.

По результатам исследования выяснилось, что участники, которые вели заметки на бумаге, справились с заданием за 11 минут, пользователи планшетов – за 14 минут, смартфонов – за 16 минут. У тех, кто писал ручкой, ученые обнаружили повышенную активность в участках мозга, связанных с языковой памятью и визуализацией, а также в гиппокампе, отвечающем за некоторые виды памяти.

«Подобная активность указывает на то, что во время письма на бумаге задействовано больше пространственных деталей, которые впоследствии могут быть воспроизведены в памяти. В то же время электронные устройства имеют универсальную форму отображения со стандартными инструментами навигации и форматирования текста», – написали авторы исследования.

По мнению ученых, записи на бумаге — это более сложный, однако более полезный инструмент для запоминания важной информации. Поэтому если вам важно записать что-то и не забыть, лучше воспользоваться блокнотом и ручкой.



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