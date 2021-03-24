Все многоцелевые АПЛ РФ решили вооружить «Калибрами», «Ониксами» и «Цирконами»

Все многоцелевые атомные подводные лодки (АПЛ) ВМФ РФ проектов 971, 949А и 885 будут вооружены ракетами «Калибр», «Оникс» и «Циркон», сообщил источник в военно-промышленном комплексе.

Источник сообщил, что «многоцелевые атомные подлодки проектов 971 и 949А после модернизации будут вооружены «Калибрами», «Ониксами» и «Цирконами». Он добавил, что «контейнеры для этих ракет универсальны», передает РИА «Новости».

В данный момент эти АПЛ штатно вооружены минно-торпедным оружием.

Источник также отметил, что новейшие подлодки проекта 885 «Ясень» – штатные носители «Калибров» и «Ониксов» – будут также довооружены «Цирконами».

Крылатые ракеты «Калибр» предназначены для поражения целей на земле, ракеты «Оникс» – противокорабельные. Гиперзвуковые ракеты «Циркон» проходят этап испытаний.

Напомним, неатомные подводные лодки проекта 971 строились с 1976 по 1992 годы, проекта 949А – с 1985 по 1996 годы, подлодки проекта 885 строятся сейчас.

Головная лодка «Северодвинск» принята на вооружение в 2010 году. Первая серийная подлодка «Казань» проекта 885А войдет в боевой состав флота в 2021 году. Всего должно быть построено десять лодок этого проекта.

Ранее главнокомандующий Военно-морским флотом адмирал Николай Евменов сообщил, что срок службы самых многочисленных в ВМФ РФ многоцелевых атомных подлодок проектов 949А и 971 будет увеличен в два раза, их оснастят новым оружием.