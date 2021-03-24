Число заболевших COVID выросло в мире на 8% за неделю

Больше 3,2 млн случаев заражения коронавирусом выявлено в мире на минувшей неделе, заболеваемость выросла на 8% по сравнению с предыдущими семью днями, а смертность – на 3%, следует из еженедельного эпидемиологического бюллетеня Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В документе говорится, что «в глобальном плане четвертую неделю подряд продолжался рост заболеваемости COVID», на минувшей неделе поступили сообщения о более 3,2 млн новых случаев, умерли более 60 тыс. человек, что на 3% больше, чем за предыдущие семь дней, передает ТАСС.

Особенно заметным рост заболеваемости с 15 по 21 марта был в Юго-Восточной Азии (на 49%), Западно-Тихоокеанском регионе (на 29%) и Европе (на 13%), а в Северной и Южной Америке она снизилась на 5%, в Африке – на 3%.

Смертность выросла в Юго-Восточной Азии (на 14%), Восточном Средиземноморье (на 12%), Африке (на 10%), Северной и Южной Америке (на 2%) и Европе (на 1%), однако при этом сократилась в Западно-Тихоокеанском регионе (на 33%). Общий рост смертности в мире составил за неделю 3%.

В Бразилии число заразившихся увеличилось за неделю более чем на 508 тыс. человек, далее следуют США (более 374 тыс. новых случаев), Индия (более 240 тыс.), Франция (более 204 тыс.), Италия (более 154 тыс.), Польша (более 151 тыс.), Турция (более 126 тыс.), Германия (более 90 тыс.), Украина (более 85 тыс.), Чехия (более 70 тыс.), РФ (более 66 тыс.) и Иордания (более 57 тыс.).

Последние данные о ситуации с COVID-19 в РФ и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.