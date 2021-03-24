 

Telepolis – «экзистенциальная угроза» — Великобритания построит новый корабль для защиты от «российских диверсий»

24.03.2021, 4:36, Новости дня
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Великобритания намерена взять на вооружение Королевского военно-морского флота новый корабль для защиты подводных коммуникационных кабелей, пишет Telepolis. По словам министра обороны Бена Уоллеса, РФ может попытаться разрушить эту важнейшую инфраструктуру с помощью подводных лодок. Он убеждён, что «диверсия» со стороны РФ представляет «реальную опасность» для Великобритании. Однако, как отмечает онлайн-издание, интерес к сбору разведданных у стран далеко не односторонний.


Reuters

Королевский военно-морской флот Великобритании намерен построить новый корабль, предназначенный для защиты подводных коммуникационных кабелей. Министр обороны Великобритании выразил обеспокоенность тем, что РФ может попытаться разрушить эту жизненно важную инфраструктуру с помощью подводных лодок, пишет Telepolis.

Министр обороны Бен Уоллес заявил, что новый корабль Королевского флота вместимостью до 15 человек будет выполнять задачи по наблюдению и обороне. Корабль Multi Role Ocean Surveillance будет оснащён передовыми датчиками и дистанционно управляемыми и автономными подводными беспилотниками, предназначенными для сбора данных.

Корабль планируется ввести в строй в 2024 году. Он будет действовать как в британских, так и в международных водах. Кроме того, он будет участвовать и в других военных манёврах, включая операции в Арктике.

Министр обороны подчеркнул, что «критические» подводные кабели «невероятно важны». Если национальная инфраструктура будет потеряна, в стране «погаснут огни». Кабели, соединяющие страны и континенты, обеспечивают интернет-соединение и коммуникации, а также экономические транзакции. Уоллес отметил, что Министерство обороны считает их жизненно важными для глобальной экономики и коммуникаций между правительствами. В случае подводной войны им угрожает «диверсия».

При этом министр обороны «держит на примете» Россию: страна, по его словам, имеет большой интерес к этим коммуникациям. Без дополнительной защиты Великобритании будет грозить серьёзная опасность. Диверсия представляет «реальную опасность» и несёт «экзистенциальную угрозу» для Великобритании. Британские и американские военные и сотрудники спецслужб недавно сообщали, что российские подводные лодки «агрессивно действуют» вблизи подводных кабелей в Атлантике.

По словам министра обороны, Россия, безусловно, заинтересована «в кабелях, ведущих не только к Великобритании, но и к европейскому континенту». Поэтому новый корабль будет защищать не только критическую национальную инфраструктуру, но и «другие объекты».

В 2017 году обнаружение российских подводных лодок вблизи подводных кабелей встревожило НАТО. В то время альянс уже опасался диверсий и прослушки со стороны России, которые могут быть направлены против связанных кабелями стран НАТО. Как считает издание, операции в то время достигли «масштабов времён холодной войны».

Однако интерес к сбору разведывательных данных является взаимным: разоблачения Эдварда Сноудена о деятельности Агентства национальной безопасности показали, что не только США, но и Великобритания подключаются к подводным кабелям для сбора разведданных. Прокладывание подводных кабелей между континентами является предметом политических споров, например, между США и Китаем из-за возможного кабеля между Северной Америкой и Гонконгом, передаёт Telepolis.



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