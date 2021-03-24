Yomiuri – напряжённость между Россией и США сказалась и на переговорах по Курилам

При прежнем японском премьер-министре Синдзо Абэ Москва и Токио смогли добиться определённого прогресса в переговорах по Курильским островам. Но потом РФ снова стала придерживаться жёсткой линии. Журналист The Yomiuri Shimbun считает, что это связано с внутренней ситуацией в России, но также и со сближением Москвы с Пекином из-за конфликта с США.



Reuters

Японское правительство должно принять на вооружение стратегический подход к решению проблемы Курильских островов, пишет The Yomiuri Shimbun. Издание отмечает, что РФ решила строить новый курорт на острове Итуруп, который Япония считает частью своих «северных территорий». Кроме того, РФ разместила ракеты наземного базирования на острове и проводит военные учения на Кунашире.

«Такое ускорение «русификации» недопустимо», — заявляет автор статьи. В Японии настаивают, что Токио нужно как можно скорее начать разговор о возвращении Курильских островов Японии. По словам журналиста, заключение мирного договора и укрепление двусторонних отношений будет и в интересах России.

Но автор статьи обвиняет Россию в том, что якобы она постоянно делает заявления, которые мешают диалогу. Так, Дмитрий Медведев отметил, что РФ не может вести переговоры о возвращении территорий, поскольку они противоречат принятым поправкам в Конституцию.

В то же время президент РФ Владимир Путин оставил пространство для манёвра, поскольку обсуждается демаркация границ. По словам автора статьи, он пытается получить уступки от Японии, например, в виде экономической помощи. «Неизбежным результатом этого станет охлаждение отношений между Россией и Японией», — прогнозирует автор статьи.

По словам журналиста, поведение российских властей может быть продиктовано сложной внутренней ситуацией. И Путин в своей политике в основном опирался на консервативные круги. Поэтому с помощью резких заявлений он хочет показать, что не идёт на уступки по территориальным вопросам, что важно для его аудитории.

Определённого прогресса в разрешении этого вопроса смог добиться прежний премьер-министр Японии Синдзо Абэ, но потом РФ снова вернулась к жёсткой линии поведения. Частично это было продиктовано тем, что в ответ на ухудшение отношений с США РФ усилила сотрудничество с Китаем, в том числе в военной сфере. И в этом феврале впервые за три года Япония снова выпустила заявление, осуждающее «оккупацию» Россией Курильских островов.

«Есть надежда, что правительство выйдет из тупика, учитывая всё более резкие взгляды народа на тот вопрос», — пишет The Yomiuri Shimbun.