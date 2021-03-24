 

В Эстонии могут продлить локдаун на все лето

24.03.2021, 4:32, Новости дня
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Премьер-министр Эстонии Кая Каллас предупредила, что, если распространение COVID-19 не прекратится, то в стране может действовать локдаун в течение всего лета. Об этом она сообщила 23 марта в Facebook.

“Если распространение вируса не прекратится, Эстония останется закрытой на все лето, так же как наш южный сосед Латвия закрыта с ноября. Экономика останавливается, социальные коммуникации прекращаются, все останавливается”, – написала Каллас.

По ее словам, “ограничения позволили стабилизировать взрывной рост заболеваемости вируса, но окончательный эффект от принятых мер еще не достиг цели”.

“Цифры не лгут. Число инфицированных увеличилось на 7% по сравнению с предыдущей неделей. В возрастной группе 55-85 лет рост составил более 10%… Из-за коронавируса в больницы в день попадает в среднем 75-80 человек, каждый день умирают в среднем десять эстонцев”, – отметила Каллас, ссылаясь на данные Ученого совета и Департамента здоровья.

Она не исключила, что прогноз о сокращении прироста случаев заражений коронавирусом до менее 500 человек в день к середине апреля, останется нереализованным.

15 марта Каллас написала в Facebook, что инфицировалась коронавирусом. Издание Delfi отмечало, что Каллас находилась на самоизоляции после близкого контакта с больным COVID-19.

Из-за распространения “британского” штамма коронавируса в Эстонии с 11 марта по 11 апреля введен локдаун, сообщала пресс-служба правительства республики. Открыты только магазины, предлагающие товары первой необходимости. В стране закрыты места общественного питания, приостановлена работа развлекательных заведений, запрещено проведение публичных мероприятий.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), с начала эпидемии в Эстонии подтвердили 97 456 случаев коронавирусной инфекции, скончалось 809 пациентов с COVID-19.

Эстония возглавляет список стран с наибольшим относительным числом инфицированных в Европейском союзе. На 23 марта, средняя суточная заболеваемость за последние 14 дней на 100 000 человек составляла 1 502,7 случаев.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

О появлении “британского” штамма коронавируса стало известно в декабре прошлого года. Позже новый штамм был обнаружен и в других странах. Главный санитарный врач Британии, советник британского правительства по медицине Крис Уитти говорил о высокой скорости распространения нового типа коронавируса.

Как сообщали в ВОЗ, “британский” штамм коронавируса распространился почти по всей территории Европы и постепенно становится доминирующим.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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