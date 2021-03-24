 

Мнение: О карте мира, которую вот-вот запретят за «расизм»

24.03.2021, 4:22, Разное
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Спешите видеть!

Боюсь, пройдёт ещё совсем немного времени, и эту наглядную и понятную даже ребёнку карту… запретят сторонники толерантности под напором активистов BLM. Удалят со всех сайтов, вычистят из кэша Google, закроют доступ к бумажным изображениям. Но пока этого не случилось –

Добро пожаловать под кат

Да, в наш просвещённый век уже не жгут «неугодные» книги вместе с их авторами, посмевшими высказать крамольные суждения. И даже не бросают в тюрьмы учёных, осмелившихся противопоставить объективные научные данные господствующей доктрине всеобщего равенства.

Сегодня всего лишь убирают книги с полок за пару несовременных фраз, идущих вразрез с общественными настроениями. А фильмы, напротив, кладут на полку. Памятники сносят, а произведения искусства переводят в запасники музеев.

Вот и эта карта…

…рискует оказаться отцензурированной.

Потому что она не только иллюстрирует – пусть и с некоторыми погрешностями – какую-никакую взаимосвязь интеллекта и богатства нации/страны. Но ещё и осмеливается выставлять одну расу в её истинном свете. А также подтверждает лженаучные и нетолерантные высказывания, что генетически заложенные свойства в массовом порядке можно преодолеть только в виде исключения. Вопреки тому, что своим примером показывают отдельные индивидуумы.

Чтобы не было вопросов про монголов и некоторые другие страны, вот карта чуть-чуть посвежее, 2019 год.

Взята с веб-сайта немецкого психометриста Дэвида Беккера, где расположена самая обширная база данных с оценками национальных IQ.

Но в части Африки – результат плюс-минус тот же самый. Нетолерантный. «Расистский». А потому это всё запретят. Как и оценки IQ, наверное. А то ишь, умников развелось!

Чем-то это безумие современного мира напоминает недавнее прошлое… Только теперь по нашим граблям смело и в ногу идут другие.

А мы-то сами, если такие умные – средний IQ россиян лишь на балл ниже американского, – то почему же такие бедные? Или это национальное «горе от ума»?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика



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