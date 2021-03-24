 

Мнение: Дом коррупционера

24.03.2021, 4:16, Разное
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Вот две фотографии. На одной – дом арестованного губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, который стал фигурантом уголовного дела о взятке в размере более 31 млн рублей. На другой – дом кристально честного мэра Казани Ильсура Метшина, который ни в чем не обвиняется.

В каком из домов жил Белозерцев, а в каком живет Метшин?

Как это не парадоксально, но  скромный домишко (по меркам Казани) – это дом коррупционера Ивана Белозерцева.

А менее скромный домик на участке общей площадью 60 000 кв.м. – это жилье безупречно честного мэра Казани Ильсура Метшина.

Фотография дома Белозерцева отсюда
Фотография домика Метшина отсюда

Источник: Ирек Муртазин



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