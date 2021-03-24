 

В МВФ задумались о создании резервных активов на 650 млн долларов

24.03.2021, 3:58, Новости дня
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Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева к июню представит официальное предложение о создании дополнительных резервных активов на сумму в 650 млрд долларов для помощи в восстановлении мировой экономики от последствий пандемии коронавируса.

«Я намерена к июню представить Исполнительному совету [МВФ] официальное предложение о рассмотрении [возможности] нового выделения [средств] в размере 650 млн долларов», – передает заявление Георгиевой ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВФ.

Ранее Георгиева отметила усилия российских властей по преодолению последствий экономического кризиса, вызванного пандемией нового коронавируса.



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