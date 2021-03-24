Названа ожидаемая дата второго в 2021 году запуска с космодрома Восточный

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24.03.2021, 3:58, Новости дня
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Запуск 36 британских спутников связи OneWeb с космодрома Восточный – второй в этом году – ожидается 26 апреля, сообщили два источника в ракетно-космической отрасли.

По словам одного из собеседников агентства, дата запуска зависит от сроков доставки спутников на космодром, ожидается, что это будет в начале апреля, передает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что первый в этом году пуск ракеты-носителя «Союз-2» с космодрома Восточный отложили с 25 февраля на месяц. Он состоится 25 марта, пуск запланирован на 5.47 мск (11.47 по местному времени).

Контракт между компаниями Arianespace и OneWeb на 21 пуск ракет «Союз» с космодромов Байконур, Восточный и Куру был подписан в июне 2015 года. В сентябре 2020 года OneWeb объявила, что количество законтрактованных пусков «Союзов» сокращено до 19. Выполнены уже четыре: два с Байконура, один с Восточного и один с Куру, на орбиту выведены 110 спутников.

В 2021 году с Восточного намечается три запуска по 36 британских спутников связи OneWeb в каждом – в марте, апреле и мае, а также возможны еще два запуска – в июне и июле.

OneWeb собирается начать предоставлять коммерческие услуги спутниковой связи в конце 2021 года, а к концу 2022 года развернуть группировку из 648 спутников, которая позволит обеспечить широкополосный доступ в интернет для пользователей по всему миру благодаря полному охвату поверхности Земли.



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