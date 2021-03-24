 

Президент Бразилии пообещал населению вакцины после рекордного скачка смертности от COVID

24.03.2021, 3:58, Новости дня
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Вакцины гарантированы населению Бразилии, сообщил президент страны Жаир Болсонару на фоне рекордного числа смертей от коронавируса – за сутки умерло больше 3 тыс. человек.

«Я хочу успокоить население и заверить, что вакцины гарантированы (для населения)», – передает РИА «Новости» слова Болсонару.

Президент добавил, что к концу года Бразилия якобы будет располагать 500 млн доз, чтобы привить все население.

Заявление прозвучало на фоне рекордного числа смертельных случаев от COVID-19, которое было выявлено в Бразилии за сутки: в стране скончался 3 тыс. 251 человек. За все время в стране коронавирусом заразились 12 млн 130 тыс. 19 человек, умерли 298 тыс. 676, излечились 10 млн 601 тыс. 658.

Отметим, что ранее Болсонару не раз выступал с критикой в адрес вакцин: он, например, говорил, что никогда не закупит вакцины китайского производства, а также отказался от закупки вакцин компании Pfizer.

Напомним, 18 марта сообщалось, что в Бразилии за сутки выявили более 90 тыс. случаев коронавируса.

До этого Бразилия подписала контракт с Россией о поставке вакцины от коронавируса «Спутник V» и сообщила о готовности производить в стране этот препарат. Вместе с тем стало известно о попытках США убедить Бразилию отказаться от российской вакцины.

«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире. 4 марта EMA приступило к последовательной экспертизе регистрационного досье российской вакцины.



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