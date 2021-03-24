SCMP – китайская малышка стала звездой интернета благодаря успехам в кунг-фу

Семилетняя китаянка покорила соцсети своим упорством и успехами в боевых искусствах. По словам тренера, малышка тренируется с самого детства и всегда отличалась от остальных детей особым упорством. После того как мама юной спортсменки начала выкладывать в публичный доступ видео с тренировок, её страничка набрала уже более 600 тыс. подписчиков, пишет South China Morning Post.

Знакомьтесь: это Ян Цзысюань, семилетний ас в боевых искусствах, которая может сделать 22 сальто подряд. Она также умеет хорошо управляться с парой нунчаков и боксировать.

Девочка так усердно тренируется, что на её прессе даже видно шесть «кубиков». Она впервые начала делать кувырки и сальто, когда ей было всего три года, и уже через год занятий приступила к профессиональным тренировкам.

Её преданность делу и трудолюбие произвели большое впечатление на её тренера.

ШАН ЦЗЮНЬЮЙ, тренер: Во время отжиманий, например, если другие делают десять раз — она всегда сделает ещё несколько раз дополнительно. Но что меня больше всего впечатлило — это когда я взял их на занятия по физподготовке, то все остальные дети были настолько измотаны, что с трудом могли двигаться. Однако она всё продолжала тренироваться даже в то время, когда они отдыхали.

В настоящее время Ян проводит на тренировках около 27 часов каждую неделю. И надеется, что её мечты о кунг-фу станут реальностью.

ЯН ЦЗЫСЮАНЬ, ас в боевых искусствах: Я ещё не начала заниматься направлением «наньцюань», потому что это только для соревнований. Но я очень хочу научиться, потому что хочу соревноваться с остальными. Моя цель — стать чемпионкой мира и прославить свою страну.

Мама Ян стала публиковать в интернете видеозаписи с её тренировок, и сейчас у неё уже более 600 тысяч подписчиков в социальных сетях.

Дата выхода в эфир 22 марта 2021 года.