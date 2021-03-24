TVP Info – «траектория падения» — Дональду Туску припомнили смоленскую катастрофу

Политическая звезда экс-премьера Польши и бывшего главы Европейского совета Дональда Туска начала клониться к закату, пишет журналист Ежи Янович. Это, по его словам, стало особенно заметно после разоблачительных видеоматериалов, показывающих Туска в неприглядном свете после крушения президентского Ту-154 в 2010 году. В частности, политика обвиняют в том, что он без боя отдал в руки Москвы официальное расследование авиакатастрофы.



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«Сегодня я впервые с большой долей уверенности могу сказать, что мечты самых ярых сторонников Дональда Туска о его триумфальном возвращении на вершины внутренней политики разбились. Более того, его сторонникам необходимо попрощаться с перспективой более значимой политической позиции в стране для бывшего премьер-министра, которому также стоить попрощаться с такими намерениями», — пишет на портале TVP Info польский журналист Ежи Яхович.

По его мнению, многое уже указывает на то, что Дональд Туск отдавал себе в этом отчёт уже достаточно давно. Именно поэтому, вместо того чтобы после окончания срока в качестве главы Европейского совета вернуться на внутриполитическую сцену, он просто-напросто ушёл в отставку и создал себе тёплое гнёздышко в рядах ЕС. Он охотно принял хорошо оплачиваемую должность главы Европейской народной партии, хоть она и не имеет особого значения и политического престижа. Он не скрывал своего расчёта, ведь в одном из интервью он сам признал, что не будет соперничать за кресло президента Польши, потому что по вине СМИ у него слишком большой «отрицательный электорат».

Журналист также обращает внимание на то, что образ, который складывается из последних видеокадров с Туском, представляет его как нечто среднее между политиком и дамским угодником. О том, что Туск скатывается на периферию политики, свидетельствуют его участившиеся злобные и полные ненависти твиты, адресованные нынешнему польскому правительству. «Его звезда вступила на траекторию падения, что очень напоминает жалкий путь к мрачному концу Леха Валенсы», — подчёркивает автор.

По его мнению, концом «миража» Дональда Туска, выступающего в роли спасителя нынешней оппозиции, были кадры, которые появились на прошлой неделе. В них продемонстрировано чрезвычайное пренебрежение основными обязанностями премьер-министра польского правительства перед лицом величайшей государственной трагедии. В материале доказывается, что представитель польского правительства Эдмунд Клих, которому была отведена самая важная роль в первые дни после катастрофы, в отношениях и фактически в схватке с таким опытным игроком, как Россия, был брошен на произвол судьбы, предоставлен самому себе. Он отправился в Россию без сопровождения польских специалистов. Он не смог связаться с тогдашним польским премьер-министром Дональдом Туском. «Эдмунд Клих не были обеспечен никакой материально-технической базой, хотя бы переводчиком русского языка. Нашему аккредитованному лицу не были предоставлены базовые условия пребывания в России. Ни собственного автомобиля для перемещения между Смоленском и Москвой, ни даже наличных средств на повседневные расходы. Кто-нибудь знает ​​другую страну, которая так поступает?» — задаётся вопросом он.

Именно на встрече с Дональдом Туском Эдмунд Клих раскрыл некоторые скандальные упущения польского правительства, делая акцент на фатальных последствиях, которыми может обернуться для Польши принятие Чикагской конвенции в качестве основы для расследования катастрофы. Из записи, опубликованной сейчас, через 11 лет после катастрофы, понятно, что польский премьер практически сам отдал в руки россиян следствие по смоленской авиакатастрофе.

Появившийся материал Дональд Туск прокомментировал в Twitter спустя четыре дня, обвинив польские власти в прикрытии собственной «грязи» смоленской авиакатастрофой. Это косвенное свидетельство того, что обвинения правдивы, считает журналист. По его мнению, они настолько весомы, что их невозможно опровергнуть простым отрицанием. Их невозможно ни переврать, ни исправить при помощи излюбленных Дональдом Туском дешёвых уловок, которые он часто применяет, чтобы спасти свою шкуру.

«Скорее, я убеждён в том, что образ, который следует из материала, достаточно опустил Дональда Туска в глазах поляков. Интересно, доберётся ли когда-нибудь правда о Дональде Туске до политических кругов западных стран? Увидят ли они человека, способного предать то, что даже не является возможным представить? Всё указывает на то, что движущая сила такого поведения обусловлена чрезвычайно сильной потребностью во власти и её производной — богатством. Однако есть кое-что, что в какой-то степени оправдывает позицию Туска. Он такой не первый, и явно не последний», — резюмирует на портале TVP Info Ежи Яхович.