Washington Post – ушёл Трамп — а вместе с ним и аудитория американских СМИ

На 2020 и 2021 годы пришёлся рост аудитории американских СМИ, связанный, в том числе, с поведением Дональда Трампа и мировыми событиями. Но теперь у власти в США более спокойный Джо Байден, а мир постепенно справляется с пандемией. Так что американские СМИ стали терять набранную аудиторию.



Reuters

Из всех предсказаний Дональда Трампа одно точно сбылось, пишет The Washington Post. «Газеты, телевидение, все формы масс-медиа рухнут, если меня не будет», — говорил он в 2017 году.

После его ухода с поста президента США прошло всего два месяца, а издания уже теряют аудиторию, набранную за время его «хаотичного президентского срока». Так, после января и его рекордов трафик на главные новостные сайты США, включая сам The Washington Post, в феврале падал. Более того, эти показатели хуже, чем были в феврале прошлого года, когда пандемия стала главным событием в мире.

Так, например, у The Washington Post число уникальных посетителей упало на 26% с января и на 7% по сравнению с февралём прошлого года. У The New York Times эти цифры оставляют 17% и 16% соответственно.

Причём такое падение касается всех видов СМИ. Их аудитория росла во время пандемии прошлой весной и летом, оставалась высокой осенью, когда Трамп пытался справиться со своим поражением на выборах, раздулась в январе, когда произошёл штурм Капитолия сторонниками Трампа. Теперь же, когда президентом стал Джо Байден и Трамп исчез из новостей, многие зрители уходят.

Больше всего от этого страдает CNN, отмечает издание. В январе этот канал превзошёл конкурентов, а за последние пять недель потерял 45% своей аудитории из прайм-тайм. У MSNBC этот показатель составляет 26%, а у наиболее дружественного Трампу Fox News — всего 6%.

Как отмечает автор статьи, вряд ли руководители СМИ рассчитывали, что невероятный спрос на новости, который был в 2020-м и начале 2021 года, будет длиться бесконечно. Это был один из самых ярких периодов за всю историю: начало пандемии, крушение национальной и глобальной экономики, волна протестов за расовую справедливость, американские президентские выборы, которые вылились в мятеж и импичмент. Всё это притягивало людей к телевизору, компьютерам и телефонам.

С тех пор многие экономики мира частично восстановились, создание вакцин от коронавируса породило надежду на окончание пандемии, а Байден ведёт себя спокойнее предшественника.

Подъём Трампа был так тесно связан с успехом СМИ, что некоторые даже обвиняли новостные компании, что именно они привели его к популярности, поскольку постоянно рассказывали о его расизме и сексистских речах. Так, глава CNN в конце 2016 года высказывал сожаление по этому поводу, но признавал, что Трамп и вправду привлекал зрителей для канала. В 2018 году он отметил: «Мы заметили, что, как только отходишь от рассказов о Трампе и рассказываешь о других вещах, аудитория уходит».

Некоторые более мелкие СМИ тоже смогли выиграть от Трампа: например, журнал Vanity Fair получил 13 тыс. новых подписчиков, когда Трамп отреагировал на их статью постом в Twitter. Однако не могут похвастаться тем же СМИ регионального масштаба и местные газеты, которые, наоборот, теряли читателей, рекламодателей и рабочие места во время президентского срока Трампа. Росли они только на освещении коронавируса в своём регионе.

А в общенациональном масштабе скандалы, связанные с Трампом, помогали журналистам писать книги и получать премии за освещение его деятельности. В итоге даже получился «эффект матрёшки», когда документальные фильмы снимали о том, как СМИ освещали эпоху Трампа.

Впрочем, не все журналисты согласны, что эпоха Трампа была для них исключительной. Так, например, главный редактор The New York Times напомнил, что премии в этот период его журналисты получали и за другие статьи, не о Трампе. Он объясняет рост популярности СМИ тем, что люди осознали важность независимой журналистики для демократии.

А сейчас же администрация Байдена не производит столько скандалов, слухов и твитов на ежедневной основе. «Как же заполнить пустоту после Трампа?» — задаётся вопросом автор статьи. Например, это можно сделать хорошей журналистикой. Так, The Washington Post расширяет штат, отмечает журналист издания. Это должно помочь его газете в большей степени освещать вопросы расы и идентичности, а также новости бизнеса и международных отношений. Что же до американского президента, то в газете обещают освещать деятельность Байдена так же пристально, как его предшественников.

По словам экспертов, годы при Трампе заставили американских журналистов думать, будто они могут смешивать глубокие репортажи с заголовками в стиле таблоидов и наращивать таким образом аудиторию. Теперь же с уходом Трампа им приходится задуматься, кто они и как им работать дальше, пишет The Washington Post.