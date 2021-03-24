Мнение: Напряжение в Идлибе

Турция вызвала посла России для того, чтобы передать озабоченность состоянием дел в Идлибе. Формально — для того, чтобы урезонить Асада, находящегося под опекой Кремля (с самим Асадом Турция прямых отношений не имеет). В последние недели произошла серия артиллерийских, ракетных и бомбовых ударов по инфраструктуре Идлиба, в первую очередь топливной. Турки дипломатично говорят о действиях Асада, однако часть ударов и авиационные налеты производились из Хмеймима, так что как минимум за эту часть несет ответственность российская группировка. В ходе ударов погибли гражданские, была разрушена больница, в ней погибли люди.

Причина ударов по инфраструктуре и в первую очередь топливной понятна: Кремль все с большим трудом несет бремя содержания режима Асада. И недвусмысленно дает понять, что пора переходить на хозрасчет. Сирийцы в ответ кивают на месторождения нефти за Евфратом, а крупный сирийский чиновник обвинил США в том, что по их вине Сирия лишилась 80 млрд долларов нефтяных доходов.

Сумма, прямо скажем, несусветная и взята с потолка. 4 года месторождения контролировал ИГИЛ, 4 года — коалиция и курды. При этом нефтяная добыча еще до войны начала сокращаться, Сирия в нулевые годы превратилась в чистого импортера нефти. На пике добычи производство нефти доходило до скромных 400 тысяч баррелей, затем начало спускаться до 300 тысяч и началась война. ИГИЛ добывал нефть крайне варварски и не более 80 тысяч баррелей в сутки, при курдах добыча составляет немногим более — около 100 тысяч. При такой добыче максимум, на который можно рассчитывать, продавая весь объем нефти на экспорт — не более 2 млрд долларов в год. Где здесь восемьдесят в сумме — известно только высокому чиновнику.

В любом случае с хозрасчетом у Асада неважно. Тем более, что два других источника экспорта — газ и фосфаты — захвачены оккупантами уже на «этой» стороне. Иран и российские олигархи продают сирийские фосфаты и газ, но режим Асада получает от этого крохи, да и те, скорее всего, разворовываются, не доходя до казны.

Поэтому и удары по инфраструктуре Идлиба — чтобы повесить на Турцию дополнительное бремя ее расходов на содержание оккупированной территории. Так сказать, уравнять проблемы. Понятно, что турки недовольны и высказывают обиды.

При этом положение дел в Идлибе начинает сильно напоминать то, что происходит сейчас на Донбассе — политический тупик и рост военной напряженности. Активных боевых действий нет, но локальные стычки происходят буквально каждый день. Выльются ли они в новый раунд войны — пока сказать сложно, но к этому всё идёт.

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