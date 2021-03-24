Мнение: О гибели членов экипажа Ту-22М3 в Шайковке

Об обстоятельствах гибели членов экипажа бомбардировщика Ту-22М3 на аэродроме Шайковка.

ШАЙКОВКА. ТУ22M3 – ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТЧЕТ.

Состав экипажа, в основном начальство :

Командир корабля – заместитель командира авиационной эскадрильи майор;

летчик-инструктор командир полка полковник;

штурман корабля штурман полка майор;

штурман-инструктор штурман-инспектор 00 ЦБП и ПЛС подполковник.

При подготовке к полету по упражнению, после запуска ВСУ и работе с оборудованием кабины, командир корабля, который заместитель командира эскадрильи, произвел включение на панели АЗР всех автоматов рычагом пакетного переключателя. При этом произошло срабатывание системы принудительного покидания экипажа по штатной схеме (командир корабля покидает самолет при этом самостоятельно).

При срабатывании системы принудительного покидания произошел сброс четырех крышек фонарей и катапультирование трех членов экипажа. Механизмы катапультных кресел сработали штатно, отделение членов экипажа и ввод в действие спасательных парашютов произошел штатно, но из-за отсутствия условий безопасного покидания воздушного судна (скорость менее 130 км/ч), купола парашютов не наполнились.

Три члена экипажа погибли при падении на бетонную поверхность стоянки самолетов с высокой вертикальной скоростью. Кресла КТ-1М.

КТ-1М — катапультируемое кресло разработки ОКБ Туполева. В настоящее время установлено на самолётах Ту-22М3 и Ту-22МР. Аббревиатура КТ-1М обозначает "кресло Туполева первое модифицированное".

Каждый член экипажа Ту-22М снабжен катапультным креслом КТ-1М с трехкаскадной парашютной системой ПС-Т, смонтированной в кресле.

Катапультирование осуществляется вверх, лицом к потоку, защита лица осуществляется гермошлемом ГШ-6А, который является частью защитного костюма BMCК-2М, принятого в качестве штатной экипировки экипажу, или защитным шлемом ЗШ-3 (в последнем случае экипаж одет в стандартное лётное обмундирование по сезону, дополнительно одевается спасательный пояс типа АСП-74).

Катапультирование осуществляется в следующей последовательности: оператор, штурман, правый лётчик, командир корабля. Предусмотрено как индивидуальное, так и принудительное катапультирование.

Принудительное катапультирование экипажа выполняется командиром, для чего достаточно поднять колпачок и включить тумблер «Принудительное покидание» на левом борту кабины лётчиков.

При этом на каждом рабочем месте загорается красный транспарант «Принудительное покидание» и включается временное реле ЭМРВ-27Б-1 для кресел правого лётчика, штурмана-навигатора и штурмана-оператора, которые настроены на время, соответствующее 3,6 с, 1,8 с, 0,3 с.

Через 0,3 с временные реле вызывают срабатывание электроклапана ЭК-69 пневмосистемы на кресле штурмана-оператора, при этом на кресле происходит срабатывание системы «Изготовка» (срабатывание ограничителей разброса рук и ног и подтяг привязных ремней) и нажатие концевого выключателя сброса крышки фонаря.

При срабатывании системы «Изготовка» на кресле включается временной автомат АЧ-1,2, который через 1 с выдёргивает боевую чеку стреляющего механизма.

https://t.me/aviaincident/7310 – цинк



Погибший командир полка полковник Вадим Белослюдцев.

Вместе с ним погибли полковник Александр Подсобляев и майор Денис Султанов.

Мир праху погибших.

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