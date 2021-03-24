От последствий COVID-19 умер митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний

Митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Антоний (Махота) умер 23 марта от осложнений после коронавирусной инфекции в возрасте 54 лет. Об этом сообщили в пресс-службе Православной церкви Украины (ПЦУ).

Как пишет Общественное со ссылкой на архимандрита Хмельницкой епархии ПЦУ Даниила Тарнавського, митрополит лечился от пневмонии, вызванной коронавирусом.

“Владыка был открытым и доброжелательным человеком, с молодого возраста посвятил свою жизнь служению Богу и людям, проповеди и труду на ниве Христовой. Он стоял у истоков возрождения Крымской епархии. Много лет он трудился в Хмельницкой епархии и способствовал в целом становлению поместной Украинской православной церкви”, – написал в Facebook предстоятель ПЦУ митрополит Епифаний.

https://www.facebook.com/epifaniy/posts/2852024471679770

Антоний Махота (в миру – Владислав Васильевич Махота) родился 8 ноября 1966 года в селе Слатино Золочевского района Харьковской области.

С 1996 года был епископом Симферопольским и Крымский Украинской православной церкви Киевского патриархата. В 1997 году назначен епископом Хмельницким и Каменец-Подольским Украинской православной церкви Киевского патриархата, управляющим Хмельницкой епархией. В 2004 году возведен в сан архиепископа, а в 2012 году – в сан митрополита.

С 2019 года – митрополит Хмельницкий и Каменец-Подольский Православной церкви Украины.

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