Экс-разведчик КГБ Швец: Я увидел на лице Путина откровенные следы страха

Президент РФ Владимир Путин видит, что не в состоянии выполнять свою функцию в созданной им же системе власти, считает сокурсник Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец. Об этом он сказал в эфире “Украина 24”, отвечая на вопрос основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона, чем закончится для Путина нынешнее противостояние между Россией и США.

“В Лужниках, когда он предлагал, ему говорят: “Твое место у параши”, – а он: “Нет, давайте поговорим на международном уровне!” – я увидел на его лице откровенные следы страха”, – сказал Швец о предложении Путина Байдену перестать “заочно пикироваться” и поговорить в прямом эфире.

По мнению экс-разведчика, функция Путина в системе власти, которую он создал, была “функцией пахана, который будет разводить кланы внутри страны и обеспечивать их безопасность и интересы вовне”.

“После заявления Байдена стало совершенно ясно, что вторую функцию он выполнять не в состоянии, и пахана публично, на весь мир опустили. Что происходит в том мире, в котором он вырос, в бандитском Петербурге, с опущенными паханами? Это конец. Он не нужен. Их убирают. Он это понимает, и этого он опасается”, – заявил Швец.

В интервью ABC News, опубликованном 17 марта, Байден назвал Путина убийцей и заявил, что он заплатит за вмешательство в американские выборы. В ответ Путин пожелал Байдену здоровья. “Кто как обзывается, тот сам так называется”, – добавил президент РФ 18 марта во время встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя.

В тот же день министерство иностранных дел России вызвало посла из Вашингтона для консультаций. В МИД РФ пояснили, что консультации с послом нужны для того, чтобы проанализировать, “что делать и куда двигаться” в контексте отношений между Россией и США.

18 марта в эфире телеканала “Россия 24” Путин предложил Байдену 19-го или 22 марта поговорить в “прямом эфире” о двусторонних отношениях России и США и о стратегической стабильности.

В Белом доме в ответ заявили, что Байден ранее уже провел телефонные переговоры с президентом РФ и “есть другие мировые лидеры, с которыми он еще не взаимодействовал”. Пресс-секретарь Байдена Джен Псаки отметила, что глава Белого дома 19 марта совершит рабочую поездку в американский штат Джорджия и “будет очень занят”.

—