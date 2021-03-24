“Укрзалізниця” до 30 марта не будет ограничивать высадку и посадку во Львовской области

“Укрзалізниця” не будет ограничивать высадку и посадку пассажиров во Львовской области как минимум до 30 марта включительно. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба компании.

“Согласно решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций по отнесению Львовской области в перечень “красных” зон, “Укрзалізниця” не будет ограничивать высадку и посадку пассажиров в регионе как минимум до 30 марта включительно”, – говорится в сообщении.

В компании отметили, что в зависимости от динамики заболеваемости в регионе в течение недели комиссия примет решение о необходимости ограничить железнодорожные перевозки.

“Укрзалізниця” вместе с Министерством инфраструктуры и Минздравом внимательно следит за ситуацией и готовится к восстановлению рейсов в регионы с положительной динамикой борьбы с пандемией, говорится в сообщении.

Также “Укрзалізниця” не будет ограничивать посадку и высадку пассажиров в Киеве, Киевской, Сумской и Одесской областях. Сейчас действуют ограничения для пассажиров Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областей.

Минздрав Украины 22 марта обновил карантинное зонирование. В “красную” зону попали Киев, Житомирская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Одесская, Черновицкая и Сумская области. В Днепре и Львове жесткий карантин ввели местные власти.

22 марта Кабмин также принял постановление, которым запретил находиться на территориях общего пользования в “красных” зонах карантина без масок.

Если большинство областей будет в “красной” зоне, правительство введет локдаун по всей стране, заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. Министр здравоохранения Максим Степанов 17 марта говорил, что общенациональный жесткий карантин пока не нужен.

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