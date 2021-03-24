Полиция сообщила о подозрении пяти участникам беспорядков на Банковой 20 марта

В Национальной полиции сообщили о подозрении пяти участникам акции протеста в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко, которая прошла 20 марта на Банковой возле Офиса президента Украины (ОПУ). Об этом сообщила пресс-служба Нацполиции 23 марта.

“Подозрение еще одному участнику объявлено в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины (хулиганство)”, – говорится в сообщении.

22 марта замглавы министра внутренних дел Украины Антон Геращенко опубликовал в Facebook нарезку кадров с митинга под ОПУ. В ролике обнародованы имена семерых участников акции: ветерана АТО и основателя издательства “Дом Химер” Владислава Гранецкого-Стафийчука, главы ОО “Гонор” Сергея Филимонова, Вадима Адамова, главы общественной инициативы “Защитим Протасов Яр” Романа Ратушного, представителей ОО “Гонор” Алексея Билковского и Олега Кабезкого, а также Дениса Мищенко.

Того же дня подозрение объявили организатору митинга Сергею Филимонову.

23 марта Печерский суд Киева отправил под круглосуточный домашний арест подозреваемого в битье стекол в здании ОПУ Стафийчука.

Как сообщил источник “РБК-Украина” в правоохранительных органах, подозрение в совершении хулиганства получили также Билковский, Евгений Строкань и Давид Гаджимурадов.

В Киеве 20 марта у Офиса президента проходила акция в поддержку Стерненко. Митингующие требовали отпустить Стерненко, фигуранта дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко, наложить санкции на бывшего заместителя главы администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича Андрея Портнова. Также они требовали отставки генпрокурора Ирины Венедиктовой и министра внутренних дел Арсена Авакова.

Протестующие бросали файеры, шумовые гранаты, а затем запустили фейерверки. Было разбито стекло в здании ОПУ, разрисованы стены, а табличку “Президент Украины” подожгли.

На акции задержали только одного участника – Стафийчука. 21 марта ему вручили подозрение в хулиганстве с использованием оружия.

Филимонов ранее заявлял, что считает прошедшую акцию мирной, так как на ней не было пострадавших. Он добавил, что на акции “готовился перформанс”, но битье окон и дымовые шашки организаторы не планировали.

В ОПУ оценили ущерб от беспорядков в 2 млн грн. Согласно сообщению на сайте Офиса президента, в результате запуска фейерверков повреждены двери и внутренняя отделка тамбура одного из подъездов.

22 марта клининговая компания уже начала очищать здание от надписей. Директор компании Сергей Козолуп оценил срок работ в четыре дня. На вопрос об оценочной стоимости работ Козолуп ответил: “Точно не 2 млн”.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко заявил, что у провокаторов был план по кровопролитию, но полиция не допустила этого. Полиция расследует события как хулиганство.

Стерненко 23 февраля признали виновным по делу о похищении экс-депутата Коминтерновского райсовета Одесской области Сергея Щербича. Его приговорили к семи годам и трем месяцам тюрьмы с арестом половины всего имущества. Такой же срок получил и другой фигурант дела Руслан Демчук. Обоих арестовали в зале суда. Дело, в котором фигурирует Стерненко, расследовали с 2015 года. Его и Демчука арестовывали, но впоследствии выпускали под залог. Стерненко отрицает причастность к инциденту.

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