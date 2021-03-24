 

Украина продлила санкции против российских граждан и компаний

24.03.2021, 2:10, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о продлении санкций против граждан РФ и российских компаний. Продлить ограничения предложил Совет национальной безопасности и обороны Украины.

«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 23 марта 2021 года «О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», – говорится в указе, передает РИА «Новости».

Уточняется, что санкции продлены в отношении 81 компании и 26 физических лиц. Также Зеленский во вторник подписал указ, продляющий ограничения против Международного информационного агентства «Россия сегодня». Санкции подразумевают блокировку активов, ограничение торговых операций, предотвращение вывода капиталов за пределы Украины, ограничение или прекращение предоставления телекоммуникационных услуг и использования телекоммуникационных сетей общего пользования, остановку финансовых операций, запрет провайдерам предоставления услуг по доступу пользователям к интернет-ресурсам, в частности Ukraina.ru.

На прошлой неделе Зеленский продлил санкции против Сбербанка.



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