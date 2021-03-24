 

Блинкен рассказал Маасу о возражениях США по поводу «Северного потока – 2»

24.03.2021, 2:10, Новости дня
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Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе встречи с главой МИД германии Хайко Маасом сообщил о возражениях США по поводу газопровода «Северный поток – 2», сообщил госдепартамент.

«Госсекретарь Блинкен подчеркнул приверженность США работе с союзниками и партнерами для противодействия попыткам РФ подорвать нашу коллективную безопасность и в этой связи отметил, что США выступают против газопровода «Северный поток – 2», – передает сообщение американского ведомства РИА «Новости».

На прошлой неделе США вновь обратились ко всем компаниям, участвующим в строительстве «Северного потока – 2». Блинкен заявил, что такие компании рискуют оказаться под санкциями Вашингтона, и потребовал, чтобы они прекратили эту работу. Также сообщалось, что новые связанные с «Северным потоком – 2» санкции администрации президента США Джо Байдена могут затронуть компанию Nord Stream 2 AG – оператора проекта строительства газопровода.



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