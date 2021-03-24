 

Британия решила подробно рассказать НАТО о «российской угрозе»

24.03.2021, 2:10, Новости дня
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Глава МИД Великобритании Доминик Рааб намерен призвать союзников по НАТО заставить Россию «ощутить реальные последствия» ее «враждебной деятельности», говорится сообщении британского МИДа.

«Глава МИД Доминик Рааб призовет союзников по НАТО противостоять угрозе со стороны РФ и сделать так, чтобы она ощутила реальные последствия своей враждебной деятельности. Он выступит с данным призывом на министерской встрече НАТО по России, которая пройдет 24 марта в рамках двухдневного саммита в Брюсселе. Это будет первая личная встреча министров стран НАТО более чем за год», – передает сообщение британского внешнеполитического ведомства РИА «Новости».

Отмечается, что Рааб намерен рассказать союзникам «об изменчивой природе российской агрессии, использующей новые и разрушительные технологии, угрожая демократиям и открытым обществам по всему миру».

«Речь идет в том числе и о разработке Россией новых суперсовременных ракетных систем, способных уходить от обычных средств ПВО, и поддерживаемых государством кибератаках, которые таргетируют важные базы данных, используются для вмешательства в выборы или для распространения дезинформации о коронавирусе», – информирует ведомство.

«Великобритания, как лидирующая сила в сферах обороны и дипломатии в полной мере поддерживает НАТО как сильную военную защиту от угроз, исходящих от России, равно как и как сильный, единый политический бастион против дестабилизирующей деятельности Москвы», – подчеркнул глава МИД Британии.

Кроме того, министр собирается поддержать политику «открытых дверей» альянса, которая дает возможность вступить в НАТО «в том числе странам, сталкивающимся с российской агрессией, таким, как Украина и Грузия», – подчеркивается в сообщении.

Также Рааб также заявит о необходимости для НАТО работать с партнерами, не входящими в альянс, в частности, со Швецией, Финляндией, Австралией, Новой Зеландией и Японией.

Ранее сообщалось, что Британия считает Россию наиболее острой и актуальной угрозой своей безопасности и будет активно противостоять угрозам со стороны Москвы. В британском минобороны заявили, что модернизация Вооруженных сил РФ делает ее одновременно непредсказуемым и искусным игроком.



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