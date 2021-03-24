 

Что произошло за день 23 марта

24.03.2021, 1:56, Разное
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Коротко.

  • Суд в Питере вынес первый приговор по делам о насилии против представителей власти на акциях протеста в январе-феврале 2021 года (ст. 318 УК). Многодетного отца Андрея Ломова приговорили к двум годам условно. Он признал вину, дело слушалось в особом порядке. Обвинение требовало для 39-летнего геодезиста трех лет заключения в колонии-поселении. По версии следствия, Ломов толкнул двоих полицейских. По словам мужчины, он лишь оборонялся, когда его били дубинками. «Пострадавшие» силовики не пришли в суд. Один из них попросил для Ломова сурового наказания, а другой — просил не наказывать мужчину строго. Суд признал смягчающим обстоятельством то, что у Ломова семеро детей в возрасте от 3,5 месяцев до 17 лет.

  • Венецианская комиссия Совета Европы раскритиковала поправки к Конституции РФ. По мнению специалистов, изменения непропорционально усиливают роль президента и «выходят далеко за рамки того, что уместно в соответствии с принципом разделения властей даже при президентских режимах». По мнению СЕ, в РФ нарушена система сдержек и противовесов, изначально предусмотренных Конституцией, а поправка об «обнулении» президентских сроков лишена логики. В документе также говорится, что изменения принимались поспешно.

  • Telegram привлек более $1 млрд после продажи облигаций крупным инвесторам. Номинальная стоимость каждой ценной бумаги составила тысячу долларов, купонный период — полгода. Среди инвесторов мессенджера оказался и правительственный Российский фонд прямых инвестиций (совместно с эмиратской государственной холдинговой компанией Mubadala Investment Company). Тем временем сам Telegram опровергает участие РФПИ в инвестициях в компанию.

  • Суд впервые приостановил решение Минюста РФ о включении человека в реестр СМИ-иноагентов. Так суд в Пскове удовлетворил ходатайство журналистки Людмилы Савицкой, которая обжаловала включение ее в список минюста. Савицкая имеет право больше не маркировать свои публикации.
  • Сестер Хачатурян признали потерпевшими по уголовному делу, возбужденному против их отца Михаила, в убийстве которого девушек и обвиняют. Адвокаты ожидают, что теперь дело против Михаила Хачатуряна будет расследовано полноценно, а дело против сестер прекратят. Экспертиза подтвердила, что из-за отца у девушек появились психические расстройства, а младшая сестра Мария во время убийства не отдавала отчет своим действиям.

  • Дело похищенных из Нижнего Новгорода ЛГБТ-юношей Исмаила Исаева и Салеха Магамадова направили в СК по Чечне. Омбудсмен Татьяна Москалькова направила запрос в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку по задержанию молодых людей. Их обвиняют в пособничестве боевикам. Следствие считает, что они передали Рустаму Борчашвили (убит осенью 2020 года) упаковку сока, коробку чая, шоколадку, хлеб и килограмм гречки. За это им грозит до 15 лет колонии.

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  • Трое военных летчиков погибли на аэродроме под Калугой. При запуске двигателей бомбардировщика Ту-22М3 сработали катапульты, из-за чего членов экипажа выбросило из машины. Среди погибших — командир полка, он сидел на месте инструктора.

  • Сотрудника консульства РФ в Страсбурге заподозрили в хищении и продаже 300 велосипедов на сумму 100 тысяч евро через сайт объявлений. Первым объявление о продаже своего украденного велосипеда обнаружил экс-заммэра Страсбурга и депутат Ален Фонтанель. После этого полиция договорилась о встрече с продавцом и смогла приобрести велосипед прямо у бокового входа в российское консульство. Сотрудник консульства — водитель — был задержан, но вскоре покинул Францию якобы из-за проблем со здоровьем.

  • Новым главным тренером ПФК ЦСКА стал экс-нападающий команды Ивица Олич. Хорват уже начал проводить тренировки в клубе.Олич был игроком ЦСКА с 2003 по 2006 год, стал трехкратным чемпионом России, двукратным обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также завоевал Кубка УЕФА.
  • А еще — Владимир Путин привился от коронавируса и, по заверениям Кремля, чувствует себя хорошо. Какой вакциной, когда и где привился президент — ни на один вопрос РФ не знает ответа (и даже фото нет).

    • Источник: Новая газета



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