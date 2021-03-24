В Одесской области умерла военнослужащая, которую недавно вакцинировали от COVID-19

В Одесской области 23 марта умерла военнослужащая, которая недавно вакцинировалась от COVID-19. Об этом сообщила пресс-служба командования медицинских сил ВСУ на своей странице в Facebook.

“За пределами воинской части, во внеслужебное время, внезапно потеряла сознание женщина – военнослужащий военной службы по контракту. Сослуживцы вызвали скорую медицинскую помощь и сообщили медицинской службе воинской части. Прибыв на место происшествия, военные и гражданские медики проводили реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не имели успеха”, – говорится в сообщении.

В командовании сообщили, что военнослужащая вскоре должна была выполнять служебно-боевые задачи в районе проведения ООС, поэтому 21 марта с соблюдением всех алгоритмов получила прививку от COVID-19.

Военные медики подчеркнули, что прививку вводила мобильная бригада по иммунизации от департамента здравоохранения Одесской ОГА, которая работает с начала вакцинации и имеет опыт.

По словам начальника медицинской службы воинской части, где погибшая проходила службу, по состоянию на утро 23 марта жалоб на состояние здоровья женщина не высказывала.

“Из анамнеза – она страдала гипертонической болезнью”, – добавили в командовании.

Судебно-медицинская экспертиза назначена на 24 марта.

https://www.facebook.com/Ukrmilitarymedic/posts/268347381438899

В Украине зарегистрированы три вакцины от коронавируса – Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech.

Запись на вакцинацию в Украине стартовала 1 марта. По состоянию на 22 марта на процедуру записались 300 тыс. человек, привили почти 11 тыс. человек. 22 марта главе Минздрава Максиму Степанову правительство поручило внести изменения в национальный план вакцинации, чтобы люди, которые записались на процедуру в приложении “Дія”, смогли получить прививки быстрее.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield, произведенной в Индии. Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

Препараты других производителей Украина пока не получила.

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