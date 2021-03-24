Экс-разведчик КГБ Швец: Байден объявил вторую холодную войну путинской России

Ситуация, которая возникла сейчас в отношениях между США и Россией, – это вторая холодная война, считает сокурсник президента РФ Владимира Путина, бывший разведчик КГБ СССР Юрий Швец. Об этом он сказал в эфире “Украина 24”, комментируя заочный диалог между лидером США Джо Байденом и президентом РФ.

“Я отношусь к этому серьезнее, чем “обмен репликами”. Я вижу ситуацию, как холодная война – 2. Помните, в марте 46-го [британский политик Уинстон] Черчилль произнес фултонскую речь, после которой советские историки начали отсчет холодной войны? Так вот, эти “угу” и “I do” я расцениваю как декларацию администрации Байдена холодной войны – 2 путинской России”, – сказал Швец.

По его мнению, слова Байдена – это открытый вызов, который свидетельствует о том, что больше США не повторят ошибку, которую совершали предыдущие администрации и Европа, и не будут “нянчиться” с Россией.

“…Давайте сядем за стол, будем с ним разговаривать, и он станет нормальным парнем, ну как в “Собачьем сердце” посадили персонажа за стол в надежде сделать из него человека, а он им ноги на стол – и понеслась. Ну вот наконец выстрадали понимание, что этого не получится, поэтому это холодная война – 2, в которой я не вижу шансов у Путина”, – подчеркнул бывший разведчик.

Он отметил, что высказывание Байдена следует воспринимать в контексте Международной конференции по безопасности в Мюнхене 2020 года, в докладе председателя которой раздел о России назывался Putemkin`s State. В этом, по мнению Швеца, выразилось понимание Запада, что из себя представляет нынешняя Россия и насколько она отличается от России, созданной пропагандистскими СМИ.

“Помните, была еще одна считалочка – “если будешь драться, я буду кусаться”. Вот Putemkin`s land под руководством Путина будет кусаться… В отличие от 20 предыдущих лет, эта американская администрация будет отвечать быстро и жестко”, – уверен Швец.

В интервью ABC News, опубликованном 17 марта, Байден назвал Путина убийцей и заявил, что он заплатит за вмешательство в американские выборы. В ответ Путин пожелал Байдену здоровья. “Кто как обзывается, тот сам так называется”, – добавил президент РФ 18 марта во время встречи с представителями общественности Крыма и Севастополя.

18 марта Псаки заявляла, что Байден не жалеет о своих словах о Путине, но надеется, что Россия и Соединенные Штаты продолжат поддерживать отношения.

По данным разведки США, Россия проводила кампанию по дискредитации Байдена и ее лично санкционировал Путин.

По словам Байдена, во время разговора с Путиным в конце января он предупредил главу Кремля о возможной ответственности. Президент США отметил, что “довольно хорошо” знает Путина и в начале беседы сказал ему: “Я знаю вас, а вы знаете меня. Если я узнаю, что это происходило, будьте готовы”.

В день публикации интервью Байдена ABC News министерство иностранных дел России вызвало посла из Вашингтона для консультаций. В МИД РФ пояснили, что консультации с послом нужны для того, чтобы проанализировать, “что делать и куда двигаться” в контексте отношений между Россией и США.

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