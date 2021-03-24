Племянник Путина создал комитет поддержки Путина
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Двоюродный племянник российского президента Владимира Путина Роман Путин создал комитет поддержки Владимира Путина. Об этом 24 марта сообщило “РИА Новости”, ссылаясь на информацию от пресс-службы Романа Путина.
В пресс-службе заявили, что организация призвана объединить “всех граждан страны с активной жизненной позицией, которые поддерживают взятый президентом РФ курс развития”.
Организация будет контролировать исполнение президентских указов, а также непосредственно участвовать в решении важных для России вопросов, говорится в сообщении.
По словам собеседника агентства, комитет поддержки Путина планирует создать отделения во всех регионах РФ. Они начнут “наводить порядок в ЖКХ, медицине и образовании, заниматься патриотическим и спортивным воспитанием молодежи и взаимодействовать с властями всех уровней”.
С июля 2020 года Роман Путин возглавлял партию “Народ против коррупции”, которая была зарегистрирована в 2013 году. Партия планировала участвовать в выборах в Госдуму и во всех выборах или довыборах, которые будут в 2021 году. Однако в ноябре Верховный суд РФ удовлетворил иск министерства юстиции РФ о ликвидации политической партии “Народ против коррупции”.
После этого 43-летний Роман Путин инициировал создание новой политической партии “Россия без коррупции”.
Роман Путин занимался консалтингом, возглавлял российскую федерацию тхэквондо. В начале 2000-х служил в ФСБ. Он утверждал, что крайне редко видится с высокопоставленным родственником.
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