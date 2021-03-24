Племянник Путина создал комитет поддержки Путина

Двоюродный племянник российского президента Владимира Путина Роман Путин создал комитет поддержки Владимира Путина. Об этом 24 марта сообщило “РИА Новости”, ссылаясь на информацию от пресс-службы Романа Путина.

В пресс-службе заявили, что организация призвана объединить “всех граждан страны с активной жизненной позицией, которые поддерживают взятый президентом РФ курс развития”.

Организация будет контролировать исполнение президентских указов, а также непосредственно участвовать в решении важных для России вопросов, говорится в сообщении.

По словам собеседника агентства, комитет поддержки Путина планирует создать отделения во всех регионах РФ. Они начнут “наводить порядок в ЖКХ, медицине и образовании, заниматься патриотическим и спортивным воспитанием молодежи и взаимодействовать с властями всех уровней”.

С июля 2020 года Роман Путин возглавлял партию “Народ против коррупции”, которая была зарегистрирована в 2013 году. Партия планировала участвовать в выборах в Госдуму и во всех выборах или довыборах, которые будут в 2021 году. Однако в ноябре Верховный суд РФ удовлетворил иск министерства юстиции РФ о ликвидации политической партии “Народ против коррупции”.

После этого 43-летний Роман Путин инициировал создание новой политической партии “Россия без коррупции”.

Роман Путин занимался консалтингом, возглавлял российскую федерацию тхэквондо. В начале 2000-х служил в ФСБ. Он утверждал, что крайне редко видится с высокопоставленным родственником.

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