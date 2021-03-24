 

Зеленский ввел санкции против 23 граждан РФ и десятков юридических лиц, в их числе “РИА Новости”, ТАСС и Lenta.ru

24.03.2021, 1:50, Новости дня
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ №109/2021 о введение в действие решения Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) от 23 марта 2021 года “О применении, отмене и внесении изменений в персональные специальные экономические и других ограничительных мер” против 81 компании и 23 граждан РФ. Документ опубликован на сайте президента Украины.

Под персональные санкции сроком в три года попали сотрудники Министерства внутренних дел РФ, члены комитетов Совета Федерации РФ, руководитель службы контрразведки РФ, начальник Главного управления по вопросам миграции РФ, академик Российской академии наук.

В санкционном списке также присутствуют трое депутатов Европарламента из Франции, которые в 2020 году посещали оккупированный РФ Крым, не получив при этом разрешение украинских властей: Виржини Жорон, Лакапель Жан-Лин и Оливье Филипп.  

Среди ограничений – блокировка активов, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины, запрет участия в приватизации, аренде государственного имущества, отказ в предоставлении и отмене виз, применение других запретов въезда на территорию Украины.

Среди юридических лиц, против которых введены санкции сроком от трех до пяти лет – издания “Газета.Ru”, Lenta.ru, медиа-холдинг “Россия сегодня”, в который в том числе входит агентство “РИА Новости”, агентство ТАСС, страховая компания “Росгосстрах”, “Сибирская нефтегазовая компания”, а также компании, которые работают в оккупированном РФ Крыму – “Массандра”, “Черноморнефтегаз”.

Отдельно под санкции попал “Дом отдыха “Прибрежный” Федеральной Службы безопасности РФ” в Крыму.

Среди ограничений – блокировка активов, ограничение торговых операций, предотвращения вывода капиталов за пределы Украины, ограничения или прекращения предоставления телекоммуникационных услуг, приостановление исполнения экономических и финансовых обязательств, запрет осуществления публичных и оборонных закупок товаров, работ и услуг у юридических лиц.

Как сообщалось ранее, 19 марта Зеленский подписал указ о продлении санкций против двух российских банков – “Сбербанк” и “Проминвестбанк” сроком на три года.

В 2014 году Россия аннексировала Крым и начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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