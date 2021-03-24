 

СК возбудил уголовное дело о халатности при организации тура в Мурманскую область

24.03.2021, 1:16, Новости дня
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ГУ СК по Санкт-Петербургу возбудило уголовное дело о халатности при организации тура в Мурманскую область, участники которого попали под лавину, в результате чего погибла девочка, сообщила пресс-служба СК.

«Следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 293 УК РФ («Халатность»)», – говорится в сообщении на сайте ведомства.

22 марта Санкт-Петербургской молодежной общественной организацией спортивного туризма и экстремальных видов спорта «СКИФ» организовал тургруппу из 16 человек, в том числе 13 несовершеннолетних, для участия во Всероссийской зимней «Туриаде 2021».

«При осуществлении движения на территории Хибинских тундр в Оленегорском районе Мурманской области и двигаясь по необорудованному маршруту, группа попала под обрушение снежного массива, в результате чего наступила смерть несовершеннолетней 2008 года рождения», – добавили в региональном СК.

Установлено, что туристическая группа была сформирована «СКИФ», действующей на базе туристско-спортивного отдела ГБУ ДО «Дом детского творчества Приморского района Санкт-Петербурга», подведомственного администрации Приморского района Санкт-Петербурга. «Таким образом, нахождение несовершеннолетней потерпевшей в составе туристической группы в опасной зоне – месте обрушения снежного массива – и ее гибель стали следствием неисполнения или ненадлежащего исполнения должностными лицами, также из числа сотрудников «ДДТ», своих должностных обязанностей», – уточнили в ведомстве.

Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Ранее следователи, расследуя причины гибели ребенка в лыжном походе в Хибинах Мурманской области, установили, что организаторы перед выходом многодневный лыжный поход не учли сложный рельеф местности, состояние и объем снежного покрова.

Напомним, группа туристов попала под обрушение снежного карниза на необорудованном маршруте в Мурманской области в пяти километрах от станции Имандра, на границе Мончегорского и Оленегорского районов Мурманской области, где проходят лыжные маршруты. При сходе лавины под ней оказалась девочка 2008 года рождения. Позже стало известно, что девочка, которая пострадала из-за схода лавины в Хибинах в Мурманской области, скончалась.

В Хибинах находятся еще восемь групп туристического клуба «Скиф», который организовал повлекший гибель ребенка лыжный поход. Все тургруппы отзываются из Хибин.



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