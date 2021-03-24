В Вашингтоне назвали пуски ракет в КНДР «обычным делом»

Вашингтону известно о возможных ракетных пусках КНДР малого радиуса действия, это является «обычным делом», сообщил высокопоставленный представитель администрации США.

«Мы знаем о военной деятельности КНДР на выходных, которые не были санкционированы резолюцией СБ ООН, ограничивающей баллистические ракеты», – передает слова представителя американской администрации РИА «Новости».

Он уточнил, что речь идет о «нормальной деятельности со стороны Севера», «на низком уровне».

«Речь идет о системе малого радиуса действия», – отметил он. О каких именно запусках и какого количества ракет идет речь, представитель администрации не сообщил, сославшись на секретность данных.

В администрации США добавили, что США продолжат дипломатические усилия в отношении КНДР. Представитель администрации заявил, что Вашингтон предпочитает общаться с Пхеньяном напрямую, но координируется со своими союзниками в регионе – Южной Кореей и Японией – и готов координироваться с Китаем.

Вскоре США проведут встречу по КНДР с Южной Кореей и Японией на уровне советников по нацбезопасности. «Мы на последних стадиях пересмотра политики по Северной Корее», – сказали в администрации.

Напомним, газета The Washington Post сообщила, что КНДР в конце прошлой недели провела тестовые пуски нескольких ракет малой дальности.