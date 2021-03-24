Спасатели нашли на Эльбрусе двух заблудившихся альпинистов

Сотрудники Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС нашли двух заблудившихся альпинистов из Москвы, сообщила пресс-служба ГУМЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

Вечером во вторник два альпиниста при осуществлении акклиматизационной подготовки перед выходом на маршрут заблудились на склоне Эльбруса, на их поиски выдвинулись пять спасателей, передает РИА «Новости».

«Спасатели обнаружили альпинистов из Москвы на склоне горы Эльбрус в районе водопада Терскол на высоте 3200 метров. Альпинистам оказана помощь по спуску до базы Эльбрусского высокогорного ПСО, где от дальнейшей помощи они отказались», – сообщили в МЧС. Жизни и здоровью альпинистов ничего не угрожает.

Ранее в Кабардино-Балкарии на высоте около трех километров нашли тело туриста без признаков жизни.