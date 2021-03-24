Кариес связали с увеличением риска кровоизлияния в мозг

Ранее исследования показывали, что существует связь между воспалением десен и сердечно-сосудистыми болезнями.

Известно, что гингивит может указывать на повышенный риск развития инсультов. Потеря зубов связана с риском инфаркта миокарда и гипертонии. О связи кариеса с различными сосудистыми патологиями известно мало. Авторы нового исследования попытались частично заполнить этот пробел в знаниях.

Ученые проанализировали данные о 6500 людях, за которыми наблюдали в течение 30 лет. В начале исследования ни у кого из них не было инсульта. В течение первых 15 лет наблюдения связь между кариесом и геморрагическим инсультом была слабой, однако за время второй половины исследования у его участников с невылеченным кариесом риск геморрагического инсульта стал в 4,5 раза выше, чем у людей без кариозных полостей.

Геморрагическим инсультом называют кровоизлияние в мозг или субарахноидальное кровоизлияние (под паутинную оболочку мозга). Он составляет примерно 13% от всех случаев инсультов. Смертность при нем гораздо выше, чем при ишемическом инсульте. После любого из двух видов кровоизлияний она составляет около 50% в течение года. Возможности профилактики геморрагического инсульта ограничены.

– Наше исследование проливает дополнительный свет на то, как мы можем предупреждать такие, наиболее опасные, инсульты, – сказал профессор Саувик Сен (Souvik Sen) из Университета Южной Каролины, соавтор работы.

Сен сообщил, что бактерия Streptococcus mutans является основным микроорганизмом, с которым связано развитие кариеса. Он и его коллеги предполагают, что именно эта бактерия ответственна за результаты, полученные ими в исследовании. Чтобы подтвердить эти предположения, требуются новые исследования.

Ранее в исследованиях на животных роль Streptococcus mutans в кровоизлияниях в мозг была показана экспериментально. Также известно, что у людей, которые являются носителями этой бактерии, повышен риск геморрагического инсульта.

В будущем ученые хотят уточнить роль Streptococcus mutans в развитии кровоизлияний в мозг у людей. Если она подтвердится, то антибактериальная терапия может стать новым методом профилактики этих сосудистых катастроф. Также они планируют узнать, помогает ли раннее лечение кариеса в профилактике геморрагических инсультов.