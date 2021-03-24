Политика: Старым партиям на выборах придется ответить на новые вызовы

Большинство мест на будущих выборах в Госдуму получат нынешние парламентские партии, считают политологи. И если лидер понятен, то главная интрига заключается в том, какая партия займет второе место. Не исключено, что какая-то из новых политических сил сможет неожиданно преодолеть 5-процентный барьер. Чем партии будут привлекать избирателей и от кого можно ждать сенсаций на сентябрьских выборах?

Во вторник российские политологи обсудили особенности предстоящей кампании по выборам в Госдуму. Тон дискуссии в пресс-центре ТАСС задал председатель правления Фонда развития гражданского общества (ФоРГо) Константин Костин, представив результаты свежего исследования. В нем все российские партии разделены на три лиги.

В Высшую лигу вошли четыре парламентские силы: «Единая Россия», ЛДПР, КПРФ и объединенная «Справедливая РФ – За правду». Первая лига сформирована из числа партий, получивших представительство в региональных парламентах. Между Высшей и Первой лигой эксперты выделили буферную зону, в которую вошла недавно появившаяся партия «Новые люди», а также «Яблоко», «Зеленая альтернатива» и «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость».

По мнению Костина, у партий из буферной зоны есть шансы по результатам выборов в Госдуму получить результат более 3% и рассчитывать на государственное финансирование, что позволит в «течение дальнейших пяти лет развивать свою региональную инфраструктуру, активно участвовать в избирательных кампаниях». Главной же интригой предстоящих выборов Костин считает возможность кого-либо из буферной зоны преодолеть 5-процентный избирательный барьер и пройти в Госдуму.

Председатель правления ФоРГо подчеркнул, что возглавляющая в Высшей лиге партийный рейтинг «Единая Россия» «на сегодняшний день имеет лучшие стартовые позиции» накануне выборов. В пользу ЕР говорит качество политической инфраструктуры и представленность в органах власти от федерального до регионально-муниципального. «Это и кадровая скамейка запасных, активное привлечение лидеров общественного мнения из числа волонтеров в предварительное голосование и, следующим шагом – в партийные списки. Все это должно дать хорошие предпосылки для очень результативного выступления», – сказал Костин, назвав «вполне ожидаемым» результат ЕР в диапазоне 42-47%.

Несмотря на то, что КПРФ удержалась в Высшей лиге на втором месте, «судьба этих выборов во многом будет решаться в одномандатных округах и здесь коммунистам будет непросто». Костин подчеркнул, что «Справедливая РФ – За правду» показывает лучшие за последние восемь лет стартовые позиции. Это стало возможным благодаря объединению с «Патриотами России» и партией «За правду». По его словам, вместо «экзистенциальных» 3-4%, партия уже претендует на 7% и у нее «есть неплохой потенциал, чтобы наращивать эти показатели». Теперь обновленная партия может помешать ЛДПР приблизиться к КПРФ так близко, как это получилось у либерал-демократов в 2016 году.

Руководитель экспертного совета ЭИСИ Глеб Кузнецов согласился с Костиным относительно перспектив ЕР. «Единая Россия» начала процесс подготовки праймериз вместе с очень хорошо зарекомендовавшим себя волонтерским движением «Мы вместе», – сказал политолог. –

Вообще «Единая Россия» выглядит сильнее в том числе потому, что другие партии не выглядят практически никак».

Он сообщил об опубликованном в ЭИСИ докладе «Слияния и поглощения», назвав главным событием последних месяцев объединение двух партий вокруг «Справедливой России». «В целом претензии «Справедливой России» на то, чтобы объединить лево-патриотические силы, выглядят достаточно убедительно», – считает Кузнецов. А КПРФ, по его словам, раздирают внутренние скандалы. «Мы видим, что в руководстве партии борются разные группы. Потому вряд ли Геннадию Андреевичу Зюганову уже в 25-й раз удастся войти в речку народно-патриотического союза», – прогнозирует Кузнецов.

Среди претендентов на попадание в Госдуму эксперт назвал партию «Новых людей». Эта партия активно «развесила» свою рекламу в регионах и предлагает избирателям участвовать в различных проектах. Что касается «Яблока», то Кузнецов не увидел в ее работе «никакой активности кроме традиционного передела расколов по разного рода линиям в либеральном лагере».

В свою очередь директор Центра политической конъюнктуры Алесей Чеснаков подчеркнул, что у ЕР уже есть 30% поддержки, а за оставшееся до выборов время она «может привлечь достаточное количество фланирующего электората, чтобы взять конституционное большинство», потому что ее оппоненты «слабы и вялы». Важным для предвыборной кампании ЕР «будет аспект привлечения волонтеров». «Тут опять же у «Единой России» большой задел. Она оказалась тем самым застрельщиком, который будет привлекать гуманитарные и волонтерские проекты, то есть проекты, которые связаны с локальной чувствительностью людей», – полагает эксперт.

Чеснаков разделяет мнение коллег о том, что КПРФ формирует негативную предвыборную повестку, которая состоит из «конфликтов, проблем и региональных кризисов». «Также добавилась история руководителя московского горкома КПРФ Валерия Рашкина с присоединением к протестам внесистемной оппозиции. Позитива в их программе нет. Избиратели не голосуют за негатив, им нужна позитивная программа», – подчеркнул аналитик.

Также, по его мнению, важную роль в предвыборной кампании сыграет внешнее вмешательство. «То, какие рецепты будут предлагать партии от вмешательства в предвыборную кампанию, от вмешательства в наши суверенные дела, будет безусловно влиять на популярность партий. Все-таки основная часть российского электората придерживается патриотической платформы», – добавил Чеснаков.

Президент фонда «Петербургская политика» Михаил Виноградов также считает, что оппозиция действительно не создает, как правило, качественную протестную повестку. Как и Кузнецов, он отметил активность «Новых людей», а «Яблоко», по его мнению, «по-прежнему интересно лишь самому себе» и занято «внутривидовой борьбой». «Проблема в том, что эти партии не выглядят мифическим богатырем», – посетовал политолог. Он также предполагает, что у избирателей интерес к выборам может быть подорван «годом социального ковида и апатии», вследствие чего люди «не склоны что-либо предпринимать».

Впрочем, социологии не видят предпосылок для игнорирования выборов со стороны избирателей. Директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский сообщил о том, что лишь 8% респондентов «точно не примут участие в выборах». 42% респондентов, напротив, выразили готовность принять участие в голосовании. Вариант «скорее приму» выбрали 13%, «скорее не приму» – 4%, и более 30% сказали, что определятся ближе к выборам.

Согласно приведенным им данным, более 50% участников опроса, проведенного институтом, допускают для себя возможность проголосовать за «Единую Россию» на предстоящих думских выборах. А если бы выборы в Госдуму состоялись в следующее воскресенье, то 33% опрошенных проголосовали бы за «Единую Россию», за КПРФ – 16%, за ЛДПР – 9%, партия «Справедливая РФ – За правду» получила бы 8%.

Предвыборные запросы россиян в адрес политической системы сводятся к реальным делам власти и решению проблем людей в короткие сроки. Есть запрос на открытость и коммуникации, на стратегии развития регионов. Люди хотят знать, как будет устроен постковидный мир и жизнь каждого из них, отмечает Потуремский.

Схожей точки зрения придерживается управляющий директор по взаимодействию с экспертным сообществом ЭИСИ Фирдус Алиев. По его мнению, использование «ковидной повестки» в избирательной кампании вызовет отторжение со стороны избирателей. «Наоборот, есть огромный запрос на постковидную повестку, на то, что будет происходить со страной, с моим регионом, моим городом, моей семьей. Избирателя интересует образ будущего. Очевидно, опять же, что здесь основные ответы будут от «Единой России» в силу того, что эта партия собирает вокруг себя и экспертов, и специалистов, и может довольно быстро найти ресурсы, чтобы отвечать на запрос избирателя и уже в рамках избирательной кампании реализовать какие-то обещания», – подытожил Алиев.

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