В ЦИК рассказали о соглашении с Роскомнадзором о блокировке незаконной агитации в Сети

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) РФ и Роскомнадзор разработают совместное соглашение о блокировке незаконной агитации в интернете, сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

«ЦИК РФ совместно с Роскомнадзором сейчас работает над двусторонним соглашением, в котором будут детализированы все алгоритмы нашего взаимодействия. Рассчитываем, что оно появится после объявления избирательной кампании, в конце июня», – рассказала Памфилова в интервью «Российской газете».

При этом она подчеркнула, что ЦИК не является карательным органом, который ограничивает агитацию в интернете. «Наоборот, мы понимаем, как важно для кандидатов достучаться до каждого потенциального избирателя, однако «перед законом все равны». И мы будем стоять на страже закона, обеспечивая в меру своей компетенции равные права для всех участников избирательного процесса», – сказала Памфилова.

Напомним, президент Владимир Путин подписал закон о пресечении незаконной агитации в Сети. В соответствии с законом, ЦИК, а также региональные и территориальные избирательные комиссии смогут направлять в Роскомнадзор представления о пресечении распространения в интернете незаконных агитационных материалов.