 

Украинская военнослужащая умерла через два дня после прививки от COVID

24.03.2021, 0:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

В Одесской области военная скончалась через два дня после прививки от коронавируса, сообщило командование медицинских сил ВС Украины.

«Сегодня в Одесской области за пределами воинской части, во внеслужебное время, внезапно потеряла сознание женщина-военнослужащая военной службы по контракту… Прибыв на место происшествия, военные и гражданские медики проводили реанимационные мероприятия, которые, к сожалению, не имели успеха… Военнослужащая 21 марта с соблюдением всех алгоритмов получила прививку от COVID-19», – говорится в сообщении ведомства в Facebook.

Сообщается также, что во вторник утром женщина на самочувствие не жаловалась.  «Из анамнеза – она страдала гипертонической болезнью», – добавили в командовании. Назначена судебно-медицинская экспертиза, в ходе которой будет установлена причина смерти.

Глава украинского минздрава Максим Степанов заявил, что на Украине развернута «антивакцинальная» кампания, за которой якобы стоят политики и эксперты, желающие использовать в стране российскую вакцину от коронавируса. При этом правительство Украины запретило регистрировать в стране российские вакцины от коронавируса. Президент Украины Владимир Зеленский объяснил отказ Киева от вакцины «Спутник V» тем, что российский препарат против коронавируса якобы не имеет подтверждения результативности, а украинские граждане – «не кролики для экспериментов».

В феврале в Киев прилетел самолет из Индии с 500 тыс. доз Oxford/AstraZeneca, на следующий день началась вакцинация.

С начала пандемии на Украине заболели 1,6 млн человек, выздоровели 1,3 млн, летальных исходов – 31 677.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.02 / Skoda приостановила поставки обновленной модели Octavia

18.12 / SRF – глава экспертной группы НАТО заявил, что РФ остаётся для альянса главной угрозой

03.10 / Пандемия подпитывает страсть россиян к «тихой охоте»

24.11 / Участие иностранцев в формировании органов украинских властей противоречит Конституции и несет угрозу суверенитету

12.07 / Лещенко заявил, что сын Авакова гулял на вечеринке в ночном клубе, несмотря на карантин, а полиция его охраняла

23.10 / В Госдуме предложили установить «дальневосточный капитал»

18.11 / НБУ запускает в обращение памятную монету в честь пограничников

04.07 / У берегов Италии на судне с мигрантами Ocean Viking объявлено ЧП. Произошло шесть попыток самоубийства

20.10 / Курс гривны относительно основных валют продолжает снижаться

01.07 / Вашингтон призвал Анкару оставить собор Святой Софии музеем

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска