Упал с рейтинга

Можно нарисовать результаты выборов, но не реальную поддержку людей.

Сергей Фургал (Хабаровский край), Павел Коньков (Ивановская область), Леонид Маркелов (Марий Эл), Александр Соловьев (Удмуртия), Никита Белых (Кировская область), Вячеслав Гайзер (Республика Коми), Владимир Торлопов (Республика Коми), Николай Денин (Брянская область), Александр Хорошавин (Сахалинская область), Василий Юрченко (Новосибирская область), Вячеслав Дудка (Тульская область), Иван Белозерцев (Пензенская область).

Это — список российских губернаторов, которые за последние 10 лет попали под следствие и большей частью были осуждены (в том числе условно).

За одним исключением — Сергей Фургал попал на свой пост вопреки намерениям Кремля — все они были кандидатами от «партии власти» (Никита Белых изначально представлял «Союз правых сил», но затем баллотировался как самовыдвиженец при поддержке «Единой России»).

Часть из них назначалась на свои должности (Хорошавин, Торлопов, Юрченко и Дудка) региональными парламентами по представлению президента, но большинство — избиралось. При этом лишь Маркелов получил небольшой перевес на выборах, набрав 51% голосов, остальные были избраны с подавляющим преимуществом. Коньков получил 80% голосов, Гайзер — 79%, Соловьев — 85%, Белых — 70%, Денин — 65%, Белозерцев — 79%.

И за одним исключением — того же Фургала — их отставки, аресты и осуждения были восприняты с полным равнодушием теми гражданами, которые еще недавно якобы дружно за них голосовали.

Ничего не известно о массовых акциях в их поддержку, о задержаниях на этих акциях, о широких общественных кампаниях в их защиту… Казалось бы, граждане должны отстаивать и защищать свой выбор — как это делают в Хабаровске. Но нет, тишина и покой. Как будто бы ничего не произошло.

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Где те сотни тысяч граждан, которые отдавали за арестованных свои голоса? Где их праведный гнев и справедливое возмущение? Нет его.

Почему?

Объяснение крайне просто: никого из перечисленных (кроме Фургала) граждане просто не считают своим представителем, попавшим на пост в результате их выбора.

Они воспринимали и воспринимают их исключительно как назначенных «сверху» чиновников, заранее отобранных и согласованных в президентской администрации. Прекрасно понимая и видя, что избирались они без реальной конкуренции, при заранее заботливо отсеченных при помощи «муниципального фильтра» мало-мальски опасных соперниках и при полном господстве административного ресурса.

А раз так — это не тот выбор гражданина, за который он несет ответственность и который он готов отстаивать. Это выбор президента, который защищать и отстаивать нет никакой нужды. Ну уволил барин старого управляющего и прислал нового — нам-то какое до этого дело, чтобы публично этим возмущаться? Завтра нового уволит и другого пришлет — если захочет…

Поставим мысленный эксперимент: завтра вдруг арестовывают и снимают, например, главу Карелии Артура Парфенчикова (61% голосов избирателей на выборах). Или губернатора Московской области Андрея Воробьева (62%). Или губернатора Петербурга Александра Беглова (64%). Все трое избирались при поддержке президентской администрации и партии «Единая Россия».

Много ли жителей выйдет на улицу — на акции протеста? И в том числе членов партии «Единая Россия», включая руководство?

Ответ очевиден: не выйдет никто.

Если же и выйдут — то, скорее, праздновать. С лозунгами «Давно пора!». Карета немедленно превратится в тыкву, а кучер — в крысу. Растворятся в воздухе нарисованные на выборах проценты «единодушной поддержки».

А местные чиновники и единороссы, отталкивая друг друга локтями, побегут отрекаться от арестованных.

Сдавать их со всеми потрохами и клеймить за прегрешения, о которых они, конечно же, давно знали, но были вынуждены молчать, опасаясь преследований.

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Все по старой песенке: «А в октябре его маленечко того, и тут узнали мы всю правду про него…»

Впрочем, это ведь не только губернаторов касается, правда? Или кто-то верит, что (еще раз напоминаем, что это мысленный эксперимент) десятки млн дружно голосовавших и горячо одобрявших, случись что, выйдут на улицы защищать президента Путина?

Что сотни тысяч членов «Единой России» начнут строить баррикады, а думские депутаты и сенаторы-единороссы отправятся в народ раздавать листовки и призывать к сопротивлению?

Это называется — не смешите мои тапочки: все будет ровно наоборот. И внезапно прозревшие ВЦИОМ и ФОМ констатируют, что заоблачные рейтинги президента вдруг растаяли как мираж.

Как туман под лучами утреннего солнца.

Потому что людям свойственно защищать — свое. А не чужое.

Свою семью. Свой дом. Свою страну. Свой город. Свой выбор. А то, что они не выбирали и воспринимают как чужое, они защищать не пойдут.

Можно нарисовать голоса и проценты.

Нарисовать поддержку людей — нельзя.

Не получится.

Борис Вишневский

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