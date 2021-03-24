Кива стал кандидатом наук по государственному управлению

Народный депутат Украины от “Оппозиционной платформы – За жизнь” (ОПЗЖ) Илья Кива защитил научную диссертацию. Это следует из сообщения о получателях научной степени кандидата наук, которое 22 марта опубликовано на сайте Министерства образования и науки Украины (.doc).

По данным Минобразования, Кива защитил диссертацию на тему “Механизмы влияния гражданского общества на государственное регулирование правоохранительной деятельности (на примере стран ЕС и Украины)”. Таким образом, он стал кандидатом наук по государственному управлению.

Научным руководителем работы Кивы стал доктор наук по государственному управлению, профессор, первый заместитель директора Всеукраинской общественной организации “Центр исследований проблем публичного управления” Владимир Гурковский.

Официальными оппонентами Кивы во время защиты диссертации стали:

Алина Помаз-Пономаренко, доктор наук по государственному управлению, старший исследователь, начальник научного отдела проблем государственной безопасности учебно-научно-производственного центра Национального университета гражданской защиты Украины ГСЧС Украины;

Ирина Жукова, кандидат наук по государственному управлению, доцент, заместитель директора по учебно-воспитательной работы учебно-научного института менеджмента и психологии Государственного учреждения высшего образования “Университет менеджмента образования”.

По данным “Чесно”, Кива ранее окончил Национальный юридический университет имени Ярослава Мудрого по специальности “правоведение” и Национальную академию внутренних дел Украины по специальности “право”. Также учился в Полтавском национальном педагогическом университете имени Короленко (педагог-психолог) и Полтавском нефтяном геологоразведочном техникуме (квалификация – “техник-механик”).

—