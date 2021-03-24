Назначение Рудик главой партии – ошибка Вакарчука – нардеп от “Голоса” Юрчишин

У Киры Рудик нет политического опыта, оставляя партию, основатель “Голоса” украинский музыкант Святослав Вакарчук полагался на ее управленческие качества. Но назначение Рудик главой политсилы было ошибкой Вакарчука, считает народный депутат от “Голоса” Ярослав Юрчишин. Об этом он заявил в интервью изданию “Главком”, опубликованном 23 марта.

“Слава не знал Киру очень хорошо, он вообще не знал ее до выборов, но, учитывая тот публичный имидж успешного человека в сфере IТ, он полагался на ее управленческие качества. Как на тот момент были определенные риски, так они до сих пор сохраняются”, – сказал нардеп.

По словам Юрчишина, вступая в должность, Рудик сразу предложила переписать устав партии, чтобы “набрать на себя как можно больше полномочий”.

Во время местных выборов “Голос” покинуло много людей, эти изменения в партии подавались как поиск “более эффективных игроков”. Позже, как отметил Юрчишин, было “выбрасывание” из правления партии Сергея Притулы, а на это наложился отход от руководства фракции “Голос” Сергея Рахманина.

Реальный же излом произошел в конце лета прошлого года, когда около 10 депутатов, которые “имели другой взгляд, чем руководство фракции”, начали “оттеснять от партийных дискуссий”, рассказал нардеп.

“На наши вопросы о том, были ли у руководства какие-то договоренности с Банковой, в результате которых Национальное агентство по вопросам предупреждения коррупции (НАПК) обязали вернуть средства госфинансирования для “Голоса”, ответа нет”, – подчеркнул Юрчишин.

Затем, по словам депутата, появилась публичная позиция Рудик о возможной коалиции со “Слугой народа”, “хотя на фракции этот вопрос ни разу не рассматривался”. А предложение рассмотреть этот вопрос блокировалось.

“И стало понятно, что сейчас будут искать какой-то формальный повод, чтобы применить к нам санкции. И он был найден – это голосование за направление в Конституционный суд законопроекта о назначении президентом руководителей НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины. – “ГОРДОН”) и ГБР (Госбюро расследований. – “ГОРДОН”), – объяснил Юрчишин. – Как по мне, ее назначение главой партии был ошибкой Славы, но это и ошибка всех, кто его на тот момент поддержал”.

В комментарии НВ 22 марта Юрчишин говорил, что исключение из партии его самого и еще пятерых нардепов – вопрос времени. Причиной этому он называл голосование в Раде за направление на анализ КСУ законопроекта о процедуре назначения руководителей НАБУ и ГБР.

“У нас мировоззренческие различия в вопросах развития партии и позиционирования. Например, руководство партии и фракции регистрирует законопроект, который снижает способность НАПК проверять партийные финансы. Членам фракции его даже не показали”, – отмечал нардеп.

В “Голосе” сообщили, что никого не исключали, но вынесли предупреждение шести нардепам: Юрчишину, Роману Лозинскому, Соломие Бобровской, Александре Устиновой, Ольге Стефанишиной и Владимиру Цабалю.

В парламентскую фракцию “Голоса” входят 20 человек. Основал политсилу украинский музыкант Святослав Вакарчук. Он презентовал партию “Голос” в мае 2019 года, на парламентских выборах, которые состоялись в июле, политсила набрала 5,82% голосов избирателей, что позволило ей попасть в Верховную Раду.

11 июня 2020 года Вакарчук сообщил, что зарегистрировал в парламенте заявление о сложении депутатского мандата. Музыкант сказал, что его основной целью было привести в парламент “новых, профессиональных, порядочных, патриотичных людей” и частично эту задачу он считает выполненной. Поскольку в Раде не набралось голосов за решение о лишении Вакарчука мандата, фракция лишила его полномочий путем применения нормы об императивном мандате.

Вместо Вакарчука партию возглавила нардеп Рудик.

В конце января во фракции сменилось руководство: вместо Рахманина ее главой стал Ярослав Железняк. 8 февраля стало известно, что шоумен Притула больше не является заместителем главы партии “Голос”.

На фоне этих сообщений СМИ начали писать о расколе в партии.

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