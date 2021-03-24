 

Компания Pfizer начала испытывать на людях таблетки от коронавируса

24.03.2021, 0:02, Новости дня
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Американская фармацевтическая компания Pfizer начала тестировать на людях препарат PF-07321332 для лечения коронавируса, которые можно использовать при первых признаках болезни – до госпитализации. Об этом 23 марта сообщила пресс-служба компании.

В Pfizer сообщили, что первую фазу исследования, во время которой тестируют применение препарата взрослыми. По их словам, если испытания пройдут успешно, таблетку можно будет прописать на ранней стадии инфекции, чтобы заблокировать размножение вируса до того, как у пациента появяться сильные симптомы заболевания.

Глава Pfizer Микаэль Долстен заявил, что пока в исследовании не обнаружили никаких проблем, и результаты могут буть уже в течение нескольких недель. Если все пойдет хорошо, Pfizer может начать исследования второй и третьей фаз в начале второго квартала. Это потенциально позволит подать заявку на разрешение на экстренное использование препарата к концу этого года.

“Учитывая способ мутации коронавируса и длительное глобальное влияние COVID-19, вероятно, что доступ к терапевтическим средствам будет важным как сейчас, так и после пандемии”, – отметил Долстен.

Pfizer также тестирует противовирусный препарат, который вводится внутривенно. Его планируют использовать при лечении пациентов с более тяжелой формой заболевания — тех, которых уже госпитализировали.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Ранее компания компания Pfizer  заявляла, что началась третья фаза исследования вакцины BNT162b2. В ней участвовал всего 43 661 человек. Участникам исследования вводили две дозы вакцины. Защита от инфицирования наступала на 28-й день после первой дозы. Среди принимавших участие в исследовании подтвердили 170 случаев заболевания COVID-19. Из них 162 были в группе, которой вводили плацебо, а восемь – в группе привитых BNT162b2. Pfizer 18 ноября объявила о 95% эффективности вакцины от коронавируса.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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